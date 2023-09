Auftaktniederlage für Häfler Handballer

Die erste Herrenmannschaft der HSG Friedrichshafen-Fischbach ist mit einer 27:32 (13:15)-Auswärtsniederlage in die neue Saison 2023/2024 der Handball-Bezirksliga Bodensee-Donau gestartet. Beim SC Lehr war der Häfler Auftritt von zu leichten Fehlern geprägt.

„Wenn wir die technischen Fehler abgestellt bekommen und die Chancenauswertung verbessern, dann können wir etwas mitnehmen“, sagte HSG-Trainer Andreas Rohrbeck in Richtung seiner Schützlinge nach einer vergleichsweise ausgeglichenen ersten Halbzeit bei seiner Pausenansprache im Ulmer Norden. 13:15 stand es da aus Sicht der Blisshards, die in Durchgang eins zwar eine ordentliche Abwehr stellten, aber in der Offensive ähnliche Probleme hatten, wie schon im Pokalduell mit der MTG Wangen II am vergangenen Sonntag (15:24). So mancher Abschluss war mitunter nicht präzise genug, zu wenig vorbereitet oder zum falschen Zeitpunkt gewählt. Heißt, dass sich die Blisshards beim SC Lehr das Leben selbst schwer machten.

Gute Ansätze, aber auch zu viele überhastete Aktionen

Gut aus Sicht der HSG, dass sich allerdings auch der Landesliga-Absteiger erst einmal finden musste. 9:9 stand es zwischen den beiden Kontrahenten nach 20 Minuten. Obwohl die SCL-Handballer bereits auf 15:10 weggezogen waren (27.), kamen die Häfler bis zur Halbzeitsirene wieder ran und erwischten darüber hinaus einen guten Start in den zweiten Spielabschnitt. In den Minuten 45 (21:22) und 48 (24:25) waren die Gäste um den treffsicheren Elias Rebstein (elf Tore), der in der sogenannten Crunchtime auch als Spielmacher zu überzeugen wusste, komplett in Schlagdistanz gewesen. Dann aber leisteten sich die Blisshards erneut zu viele überhastete Aktionen, die Lehr auf die Siegerstraße brachten. Am Ende musste die HSG Friedrichshafen-Fischbach eine 27:32-Niederlage hinnehmen.

„Die fünf Tore Unterschied spiegeln den eigentlichen Verlauf eines recht engen Spiels nicht wider“, bilanzierte Rohrbeck. „Ich habe einige richtig gute Ansätze gesehen. Die gilt es, beim nächsten Mal auf 60 Minuten auszubauen und die leichten Fehler bestenfalls abzustellen.“ Gegner wird dann der HC Lustenau sein (Samstag, 20 Uhr, Bodenseesporthalle).

Für die HSG spielten: Pietsch, Richter (Tor); Rebstein (11 Tore, 5 Siebenmeter/4 Tore), Kotnik (5), Braunmiller (4), Leichtle (3), Ksobiak (2), Röhner (1), Keller (1), Pentzlin, Jörger, Müller, Mohr.