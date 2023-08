236 Kinder und 57 Betreuer des Zeltlagers in Seemoos haben eine aufregende letzte Nacht hinter sich gebracht. Weil Orkanböen von 137 Stundenkilometern über Friedrichshafen hinwegfegten und der Deutsche Wetterdienst heftige Gewitter für die Nacht voraussagte, wurde das Zeltlager vorsorglich evakuiert. Zuflucht fanden sie in der Sporthalle der Bodenseeschule. Verletzt wurde niemand.

„Eigentlich wollten wir die letzte Nacht draußen schlafen“, berichtet Anna. Die Neunjährige ist beeindruckt vom Besuch ihres ersten Ferienlagers. Wurde sie doch das erste Mal in ihrem Leben evakuiert und verbrachte die Nacht in einer Turnhalle auf einem Feldbett. „Das war aufregend und ein bisschen Angst hatte ich auch“, räumt das Mädchen freimütig ein. „Vor allem, als uns die Feuerwehr mit ihren Bussen abgeholt hat.“

In festen Gebäuden Schutz suchen

Doch noch einmal von vorne: Als am Donnerstagabend gegen 21 Uhr in Friedrichshafen die ersten Blitze wild über den Himmel zucken, haben Anna und die anderen Kinder ihre Hab und Gut bereits im Zelt verstaut.

236 Kinder und 57 Betreuer des Zeltlagers in Seemoos wurden vorsorglich in der Turnhalle der Bodenseeschule untergebracht. (Foto: BDKJ Ferienwelt )

Vor dem heftigen Regenguss und dem drohenden Sturm suchen sie Zuflucht in einem der ausgewiesenen Schutzräume. „Das sind die festen Gebäude wie Sanitärräume oder Bücherei“, berichtet Mutter Andrea Knörle–Schiegg, die am Freitagvormittag am Tor des Ferienlagers in Seemoos geduldig auf ihre beiden Töchter wartet.

Ich habe heute Nacht nur fünf Stunden gepennt. Nicola

Ob sie sich Sorgen um ihre Kinder gemacht hat? „Nein. Ich vertraue den Organisatoren hier voll und ganz. Die machen das schon so lange und wissen genau, was sie tun.“ Knörle–Schiegg spricht aus Erfahrung, war sie in ihrer Jugend selbst mehrfach als Teilnehmerin und Später als Betreuerin im Zeltlager in Seemoos. „Wir wurden in der Nacht per E–Mail darüber informiert, dass das Lager vorsorglich geräumt wurde.“

Zwei Stunden in der Bücherei ausgeharrt

Knörle–Schiegg vertraut auf das Schutzkonzept des Zeltlagers in Seemoos. „Dies ist ein wesentlicher Bestandteil von Kinder– und Jugendfreizeiten“, schreibt der Veranstalter, die Ferienwelt des Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Das Konzept sieht vor, bei Unwetterwarnungen der Stufe 3 die Kinder von den Zelten in Schutzräume zu bringen.

Nicola Mink. (Foto: Sandra Philipp )

„Nachdem wir zwei Stunden in der Bücherei ausgeharrt haben, sollten wir unsere Schlafsachen holen“, erzählt Nicola (zwölf Jahre), der am nächsten Morgen ein wenig erschöpft wirkt. „Ich habe heute Nacht nur fünf Stunden gepennt.“ Und der zehnjährige Niclas ergänzt: „Wir sind in der Nacht denn mit Mannschaftsbussen der Feuerwehr zur Sporthalle gefahren.“

Weil für die Nacht weitere Unwetterwarnungen dieser Stufe vorausgesagt waren, hätten sich die Zeltlagerleitung und die Verantwortlichen der BDKJ Ferienwelt in Absprache mit der Feuerwehr dazu entschieden, den Evakuierungsplan zu aktivieren.

Niklas Lorenz (Foto: Sandra Philipp )

Kommandant lobt Zusammenarbeit aller Helfer

„Die Evakuierung war gut organisiert und koordiniert“, lässt der Häfler Feuerwehrkommandant Felix Engesser über die Pressestelle der Stadt mitteilen. „Alles lief ruhig und geordnet ab.“

Am Tag nach der Evakuierung machen sich die Teilnehmer des Zeltlagers in Seemoos müde auf die Heimreise. (Foto: Sandra Philipp )

Die Zusammenarbeit aller Beteiligen des Deutschen Roten Kreuzes, Johanniter, Technischem Hilfswerk, Polizei und der Stadtverwaltung hat laut Engesser gut geklappt. Die Feldbetten für die Kinder stammen aus dem Katastrophenschutzbestand des Landkreises.

Einige Eltern hätten ihre Kinder in der Nacht noch abgeholt, schreibt die Stadt. Denn das Zeltlager endete ohnehin am nächsten Morgen. Die Kinder, die das Abenteuer Evakuierung miterlebten, „waren zu jeder Zeit gut versorgt. Zum Teil waren sie sehr aufgeregt“, berichtet Engesser, „und einige waren einfach müde und ein wenig erschöpft, aber froh, dass sie in der Sporthalle einen Platz zum Schlafen hatten.“

Nach überstandener Nacht ging es für die Teilnehmer, alle im Alter zwischen acht und 15 Jahren, und ihre Betreuer zurück ins Lager. Nach einem gemeinsamen Frühstück nahmen sie am Freitagvormittag Abschied.

Kein Schaden auf dem Zeltplatz

„Wir sind sehr froh und dankbar für das professionelle Verhalten der Haupt– und Ehrenamtlichen vor Ort“ lobt Michael Medla, Diözesanleiter des Bischöflichen Jugendamts und des BDKJ Rottenburg–Stuttgart.

Nach ersten Erkenntnissen sei auch kein nennenswerter Schaden auf dem Zeltplatz entstanden. Und so können am kommenden Sonntag planmäßig die Teilnehmenden der nächsten Freizeit anreisen.