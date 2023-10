An den „Nights of hope“ in Fischbach scheiden sich die Geister. Aber auch wenn man mit dieser evangelikalen Missionierung nicht einverstanden ist: Es ist gut, dass die Stadt sie genehmigt hat. Eine freie Gesellschaft muss auch verschrobene Weltanschauungen akzeptieren ‐ erst recht in Glaubensfragen.

Wenn Veranstaltungen wie die „Nights of Hope“ nicht offen diskutiert werden, sondern verboten, spielt das nur den falschen Leuten in die Hände: denen, die behaupten, in Deutschland dürfe man nicht mehr offen seine Meinung sagen. Den Lärm und die Dieselabgase, die die „Nights of Hope“ mit sich brachten, hätten die Spießgesellen den Fischbachern allerdings gern erspart.

Einen vierstündigen Gottesdienst am Samstag ab 9 Uhr und Rockmusik am Sonntag schon um 7.30 Uhr haben sie sicher nicht als „geringfügige Verstöße“, wie die Stadt es bezeichnete, erlebt. Das sollte sich jedenfalls nicht wiederholen.

Warum kann das Richtige tun, nicht einfach sein?

In diesen Zeiten mit Blick auf Umwelt und Klima immer das Richtige zu tun, ist für den Normalbürger nicht immer einfach. Die Werbung für Biomüllbeutel aus kompostierbarer Folie zum Beispiel suggeriert, dass diese Dinger quasi die Ideallösung für die Entsorgung von Biomüll darstellen. Weil sie die braune Tonne schön sauber halten, aber trotzdem kompostierbar sind.

Tatsächlich ist die Verwendung dieser Beutel in der Biotonne vielerorts verboten, auch im Bodenseekreis, weil ihr Abbau zu lange dauert beziehungsweise immer ein Rest an Mikrokunststoff übrig bleibt. Deshalb gibt’s immer wieder Kontrollaktionen und Aufklärungskampagnen, jüngst sogar bundesweit. Eigentlich grotesk, denn viel weniger aufwändig wäre es doch, die gezielte Bewerbung dieser Dinger für die Biotonne gesetzlich zu verbieten.

Nächste Ausschusssitzung mit Spannung erwartet

Sehr gespannt blicken die Spießgesellen der kommenden Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt am kommenden Dienstag entgegen. Denn endlich geht’s mal wieder um den Hinteren Hafen. Seit Anfang 2016 ist das 8,2 Hektar große Areal, zu dem neben dem Parkplatz unter anderem auch die BSB-Werft zählt, ein für Fördermittel des Landes anerkanntes Sanierungsgebiet.

Sichtbar passiert ist seitdem nichts, und weil die Konstellation mit unterschiedlichen Grundstückseigentümern und unterschiedlichen Interessen in absehbarer Zeit wohl nicht dazu führen wird, dass sich daran etwas ändert, soll die Sanierungsmaßnahme nun beendet werden, noch bevor sie offiziell begonnen hat.

Allerdings nur im Hinblick auf Fördermittel des Landes. Am grundsätzlichen Vorhaben, das Areal zu überplanen, will die Stadt festhalten. Laut Sitzungsvorlage soll das Projekt „weiter forciert“ werden ‐ was wir einfach mal unkommentiert so stehen lassen.