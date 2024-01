Ein Unfall mit mehreren Autos hat sich zwischen Markdorf und Raderach am Dienstag um 4.30 Uhr ereignet. Ein 56-jähriger Renault Fahrer kam auf der Kreisstraße 7741 in einer starken Rechtskurve ins Rutschen und geriet in den Gegenverkehr, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Ein entgegenkommender 53-Jähriger versuchte auszuweichen, rutschte mit seinem Auto aber in den Straßengraben. Auf der glatten Fahrbahn rutschten danach drei weitere Fahrzeuge, die in Richtung Raderach unterwegs waren, in die Unfallfahrzeuge. Einer der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Außerdem entstand an allen Unfallautos ein teils „erheblicher Sachschaden“, wie die Polizei berichtet. Die Unfallwagen mussten abgeschleppt werden. Bis etwa 6.45 Uhr war die Straße voll gesperrt. Die Straßenmeisterei räumte die Straße.