Auf zwei Kutschenwagen ins Häfler Hinterland

Für die Senioren aus dem Gustav-Werner-Stift ist der vergangene Sonntagnachmittag zu einem ganz besonderen Erlebnis geworden: Begleitet von Gardisten der Bürgergarde in Uniform haben sie bei strahlendem Sonnenschein auf zwei Pferdeplanwagen einen Ausflug ins Häfler Hinterland unternommen.

Nach einer kleinen Erfrischungspause an der Rotachhalle in Ailingen ging es zum Abschluss zum Restaurant Lammgarten, wo sie schon vom Wirt und Ehrenmitglied der Bürgergarde, Thomas Vogt, empfangen wurden. Auf die Frage wie die Fahrt denn so gewesen war, antworteten die Senioren das die Kutschfahrt für sie „etwas ganz Besonderes“ gewesen und zwar nicht nur wegen der schönen Landschaft sondern auch wegen den netten Begleitern. Ein besseres Kompliment und Geschenk hätte sie den Gardisten mit ihrem Kommandanten Michael Grams nicht machen können.

Für die Garde war es bereits das 26. Mal, dass sie Bewohner aus einen Häfler Seniorenheimen mit der Kutschenfahrt eine Freude bereiten. Die Idee zu der inzwischen zur Tradition gewordenen Veranstaltung stammt von Josef Schlögl, seines Zeichens Ehrenkommandant der Bürgergarde, der auch in diesem Jahr mit dabei war. Die Tradition zu erhalten und begleiten zu dürfen erfülle ihn „mit Stolz“, sagte Kommandant Michael Grams bei seiner Ansprache sowie der Präsident vom Verein zur Pflege des Volkstums Karl Haller.