Hach die IBO. In diesem Jahr wird die Mutter aller Messen in Friedrichshafen, die von Mittwoch bis Sonntag läuft, stattliche 75 Jahre alt. Weshalb böse Zungen sie übrigens längst in Rente schicken wollen.

Gut, die einst schicke Schau hat sicher etwas von ihrer jugendlichen Anziehungskraft verloren, dafür kann sie aber immer noch mit reifem Charme punkten. Und nicht nur das: Schwäbische.de nennt fünf gute Gründe, warum die IBO nach wie vor ein Muss ist.

1. Um Menschen auf der Messe zu treffen, die vorher lautstark angekündigt haben, sie würden auf keinen Fall die olle IBO besuchen. Es geht doch nichts über den ertappten Gesichtsausdruck bei der Begrüßung.

2. Um Menschen auf der Messe zu treffen, die vorher lautstark angekündigt haben, sie würden auf jeden Fall die dolle IBO besuchen. Es geht doch nichts über das wohlwollende Zunicken bei der Begrüßung.

3. Um einmal im Jahr in Friedrichshafen das Gefühl zu haben, von Kneipe zu Kneipe ziehen zu können, ohne den Fernbus nehmen zu müssen.

4. Um vier Messen in einer zu erleben. Die IBO geht nämlich mit folgenden drei Schwester-Veranstaltungen an den Start: „Urlaub, Freizeit, Reisen“, „Garten & Ambiente“ und „Neues BauEN“. Auch wenn sich das Konzept nach frühjahrsmüdem Marketing-Gag anhört, die Themen klingen nach mehr. Nach sehr viel mehr sogar.

5. Um sich in der schwäbischen Tugend der Sparsamkeit zu üben. Für eine Verbrauchermesse eher ungewöhnlich, gell?! Zumal die Zeiten, in denen die IBO dafür bekannt war, dass sich die Besucher gratis satt trinken und essen konnten, schon lang vorüber sind. Das ein oder andere Probiererle gibt es aber immer noch. Und das lässt schwere Einkaufstaschen durchaus leichter ertragen.