273 Kilometer, 1400 Höhenmeter, 18 Stunden: Was bereits mit dem Fahrrad eine beeindruckende Leistung ist, haben Felix Baiker, Dejan „Deo“ Kovacevic und Patrick Oswald nun mit dem Tretroller geschafft. Sie umrundeten nun den Bodensee in Rekordzeit.

Praktisch lautlos gleiten sie auf den letzten Meter am Fährhafen vorbei bis in die Grünanlage am See. Vor dem Beginn ihrer Seeumrundung auf Tretrollern haben Felix Baiker, Dejan „Deo“ Kovacevic und Patrick Oswald hier ihr Startfoto gemacht und hier wollen sie ihr Zielfoto machen mit dem Segelhafen und dem Bodensee im Hintergrund.

273 Kilometer in 18 Stunden

Und dann ist es auch schon vorbei mit der Ruhe, begeistert und offensichtlich keineswegs erschöpft sprudeln die frischen Erlebnisse und Erfahrungen auf diesem Trip aus den dreien heraus. Da wäre zunächst festzustellen, dass sie für die 273 Kilometer und1400 Höhenmeter lediglich 18 Stunden gebraucht haben, weniger als 20 Stunden war die selbstgesteckte Vorgabe.

Das macht die drei schon ein wenig stolz. „Aber wir haben wenig Pausen gemacht aus Sorge, dass wir wegen Gewittern vielleicht Zwangspausen einlegen müssen“, erzählt der Ravensburger Felix Baiker. So war die längste Pause gerade mal 15 Minuten lang, die meisten anderen Pausen waren Ampeln, Bahnübergänge oder spontane Fotopausen.

Die Wetteraussichten waren ja nicht optimal gewesen, von dem Temperatursturz einmal abgesehen. „Der war eine wirkliche Hilfe“, sagen die drei. Selbst der lange Abschnitt zwischen Lindau und Konstanz, den die drei im Regen hinter sich bringen mussten, ließ die drei nicht frieren. „Wir zogen uns da schon mal die langen Sachen an, aber nur wegen der Nässe“, räumt Patrick Oswald ein und Deo will gar nicht wissen, wie seine Füße ausschauen, die nach den vielen Stunden völlig durchweicht sein müssen.

Aber diese Etappe sei schon chaotisch gewesen, was das Wetter betrifft. Immerhin, von Konstanz bis Friedrichshafen traten die drei im Trockenen, erst hier im Ziel holte sie der Regen wieder ein.

Waden und Kniekehlen besonders beansprucht

Apropos Füße, mit einem Tretroller mal eben über 270 Kilometer abzuspulen, kann die Füße doch ziemlich belasten? „Das Problem auf Dauer ist eher die Wade und die Kniekehle“, vermutet Felix Baiker. Dort erwartet er Muskelkater oder ähnliches. „Ich kann nicht gerade sagen, dass sich das sehr angenehm anfühlt, was sich dort gerade abspielt“, so der Ravensburger Extremsportler.

Das Fahren mit Tretrollern ist im Normalfall eine einseitige Angelegenheit — mit einem Fuß steht man auf dem Trittbrett, mit dem andern stößt man sich vorwärts — was auf dieser Langdistanz aber so nicht funktioniert. Daher muss da ständig gewechselt werden. „Alle 20 Tritte wechselst du“, erklärt Deo, der mit dem Tretroller, mit dem Felix jetzt unterwegs war, schon beim Ironman mitgemacht hat — als erster Rollerfahrer.

Man muss schon etwas "verrückt" sein

„Da waren noch jede Menge Radfahrer hinter mir“, kommentiert er grinsend und auf die Frage, warum er sich einen derartigen Wahnsinn antut, gibt es nur eine kurze Antwort: „Weil’s noch keiner getan hat.“

Dieses „weil’s noch keiner getan hat“ ist eine der Motivationen für die drei Extremsportler: Immer wieder verrückte Sachen zu machen, die noch keiner versucht hat. „Deo ist unser Ideengeber“, sagen Felix und Patrick einstimmig und auf die Vermutung, man müsse schon etwas verrückt sein, um das alles zu tun, strahlen die drei: „Ja natürlich, einfach kann jeder. Aber jeder von uns hat da ’nen Hau“, geben sie gerne zu, „aber so wird’s lustiger und man hat später was zu erzählen“.

Alle 20 Tritte folgt der Wechsel

Man kann ja auch verrückt werden, 273 Kilometer lang zu treten und dabei bis 20 zu zählen, dann den Trittfuß zu wechseln, wieder bis 20 zählen, wechseln, bis 20 zählen und so weiter.

„Da schaltest du aber im Laufe der Zeit durch diese stupide Sache ab, wechselst automatisch und vergisst dabei die Zeit, die dadurch scheinbar schneller verrinnt, beziehungsweise die Landschaft schwebt schneller an dir vorbei.“ Das klingt nach Meditation, aber so ganz ruhig ging es auf der Fahrt nicht zu.

„Wir haben immer was zu schwätzen, sei es die Ideenentwicklung für ein neues gemeinsames Projekt oder auch ganz andere Dinge, wie Überlegungen, ob das Gewitter direkt über uns ist oder nicht. Ob wir uns in Sicherheit bringen müssen oder weiterfahren können. Da fängst Du an, zwischen Blitz und Donner zu zählen, um die Entfernung abschätzen zu können“, sagt Baiker.

Die Freundin kocht zur Stärkung

Ihre Vorräte mussten sie unterwegs nicht auffüllen, Wasser und Eistee sowie die Riegel reichten locker, kamen zum Teil sogar mit zurück, originalverpackt. „Aber die nächsten Tage willst du dann immer essen, essen und nochmals essen“, weiß Felix Baiker aus Erfahrung und die beiden anderen bestätigen das — schon in Vorfreude auf das baldige Essen.

Felix‘ Freundin, die mit Begleitung und Felix’ Eltern als Empfangskomitee nach Friedrichshafen gekommen war, wenn auch zu spät, hat diesbezüglich vorgesorgt und reichlich gekocht.

Sie kamen übrigens immer zu dem Schluss, dass das Gewitter genug entfernt sei und sind daher weitergefahren. Manchmal sich rege unterhaltend, manchmal, so wie auf den letzten Metern durch Friedrichshafen, schweigend. Allerdings, außer an das Abschlussfoto haben die drei zu diesem Zeitpunkt an dasselbe gedacht: „An drei Flaschen Bier!“