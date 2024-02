Auch wenn das Wetter draußen noch nicht danach aussieht: Bei Fränkel arbeiten sie mit Hochdruck an drei sommerlich-ausgelassenen Tagen beim Open Air in der Allmandstraße. Den Auftakt macht am Freitag, 21. Juni, Chartstürmer „Kamrad“.

Ein Drittel der Tickets schon verkauft

Am Samstag folgt „Genuss am See“ mit Johann Lafer, bekannt aus Funk und Fernsehen, und zahlreichen weiteren Spitzenköchen. Obacht: Hier sind schon gut ein Drittel der Tickets verkauft. Was zum Abschluss am Sonntag, 23. Juni, läuft, ist noch ein Geheimnis.

„I believe“ oder „Feel alive“ kennt fast jeder, der ein Radio besitzt. „I hope you end up alone“ heißt die aktuelle Single des deutschen Singer-Songwriters „Kamrad“, der 1997 in Velbert (Nordrhein-Westfalen) zur Welt gekommen ist.

Ohne Eintritt unter freiem Himmel

Am Freitag, 21. Juni, ist er der Stargast des „Fränkel Open Air“, das ab 18 Uhr die Allmandstraße zur Partyzone machen wird. Rund eine Stunde lang wird er live singen, ohne Eintritt und unter freiem Himmel.

Spielt eine Stunde in der Allmandstraße, umsonst und draußen: „Kamrad“. (Foto: Fabian Süggeler )

Mit „Kamrad“ beginnt das Open Air, das am Samstag, 22. Juni, ab 18 Uhr mit „Genuss am See“ fortgesetzt wird. Zahlreiche Spitzenköche und namhafte Lieferanten werden für ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis sorgen.

Michael Antwerpes moderiert

Der Stargast des Abends, der von TV-Moderator Michael Antwerpes moderiert wird, heißt Johann Lafer, einer des besten und bekanntesten Köche Deutschlands. Wer sonst noch am Herd steht an dem Abend? Daraus macht das Team um die beiden Vorstände des Immobilien-Unternehmens Fränkel, Peter Buck und Jaqueline Egger-Buck, noch ein Geheimnis.

Moderiert den Abend: Michael Antwerpes. (Foto: SWR/Christian Koch )

Kein Geheimnis ist die Tatsache, dass der Vorverkauf für „Genuss am See“ bereits läuft. 150 Euro kosten die Tickets für Speisen, Getränke und Unterhaltung an diesem Abend.

VVK-Gebühren sparen

Es gibt sie im Internet unter www.fraenkel-haushaltswaren.de und im Fränkel Haushaltswarengeschäft in der Allmandstraße (dort übrigens ohne Vorverkaufsgebühren).

Achtung: Rund ein Drittel der Tickets ist bereits vergeben, obwohl die Namen aller Köche noch gar nicht bekannt sind. Vor schlechtem Wetter muss man sich übrigens nur wegen des Ambientes fürchten. Die Veranstaltung findet nämlich auf alle Fälle statt, bei Regen an einem dann trockenen Ort.

Und was geht am Sonntag?

Auch an einem passenden Programm für den Sonntag, 23. Juni, wird schon gefeilt, Einzelheiten werden aber noch nicht verraten. Dass die deutsche Fußballnationalmannschaft an dem Tag bei der EM gegen die Schweiz spielt, könnte allerdings inhaltlich ein Rolle spielen.

Gibt es Käsefondue? „Sicher nicht“, sagt Peter Buck. „Fest steht, dass wir den Erlös des Fränkel Open Airs in voller Höhe an ,Häfler helfen’ spenden werden.“

Erlös geht an "Häfler helfen"

Seit Jahren ist das Häfler Immobilienunternehmen einer der großen Unterstützer der gemeinsamen Aktion von „Schwäbischer Zeitung“, katholischer und evangelischer Kirche für Menschen in Not.