Sie füllt alle zwölf Häfler Messehallen samt Foyers, sie füllt zeitweise die Zufahrtsstraßen nach Friedrichshafen und sie füllt auch die Hotelbetten im weiten Umkreis: Mit 1636 Ausstellern und einer Ausstellungsfläche von 85.000 Quadratmetern ist die Fakuma die größte Veranstaltung in der Messe Friedrichshafen.

In der Öffentlichkeit wird sie trotzdem weitaus weniger wahrgenommen als andere Messen. Weil sie dem Fachpublikum vorbehalten ist. Vor allem aber, weil hier keine Endverbraucherprodukte im Mittelpunkt stehen. Ziemlich bedeutsam für unseren Alltag ist die Fakuma dennoch. In ihrer 28. Auflage, die am Dienstag begonnen hat, vielleicht mehr als je zuvor.

Kunststoff: unverzichtbar, aber problematisch

Im Kern geht es auf der Fakuma um Kunststoff. Um seine Herstellung, um seine Verarbeitung und um die Maschinen, die man benötigt, um aus Kunststoffen zum Beispiel Verpackungen, Bauteile für Autos und Smartphones oder Alltagsgegenstände wie Trinkflaschen und Frischhaltebeutel herzustellen. Kunststoff ist in unserem Alltag allgegenwärtig, „Kunststoff ist unverzichtbar“, konstatierte Bettina Schall, Geschäftsführerin des Fakuma-Veranstalters P.E. Schall, in der Pressekonferenz zur Eröffnung der Messe.

Weil aber sowohl bei seiner Herstellung als auch bei seiner Verbrennung enorme Mengen von CO2 erzeugt werden und jedes Jahr rund zehn Millionen Tonnen Plastikmüll in den Weltmeeren landen, gilt er als Problemstoff.

Uhren aus Plastikmüll

Und deshalb geht es auf der Fakuma auch nicht mehr nur darum, wie man Kunststoff verarbeitet. Das zentrale Thema ist vielmehr die Herausforderung, den Problemstoff in einen Wertstoff zu transformieren. Das Schweizer Unternehmen Tide Ocean SA zum Beispiel recycelt eingesammelten Plastikmüll zu einem Rohstoff, der unter anderem für die Herstellung von Uhren verwendet wird.

Dass die Branche insgesamt allerdings noch immer ziemlich am Anfang dieser Transformation steht, zeigt eine Zahl, die Robin Roth, Geschäftsführer des österreichischen Recyclingspezialisten EREMA, in der Pressekonferenz präsentierte: Von den 390,7 Millionen Tonnen Kunststoff, die 2021 weltweit hergestellt wurden, basierten demnach 90,2 Prozent noch immer auf fossilen Rohstoffen.

Branche setzt auch auf künstliche Intelligenz

Wie Ingemar Bühler vom Verband Plastics Europe Deutschland ausführte, wird die Nachfrage nach Kunststoff in den kommenden Jahren weiter stetig steigen. Weil die Ressourcen aber begrenzt sind, wird diese Nachfrage langfristig nur durch Kunststoffe bedient werden können, die kreislauffähig sind ‐ deren Bestandteile also immer wieder neu verwendet werden können.

Dabei helfen sollen, so Bühler, Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Und zwar auf verschiedenen Ebenen ‐ von der Forschung zur Entwicklung von Materialien bis zur Demontage beziehungsweise Zerlegung ausgedienter Produkte in ihre jeweils einzeln recyclebaren Bestandteile.

Die Fakuma gastiert noch bis Samstag, 21. Oktober, in Friedrichshafen.