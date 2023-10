In seinem zweiteiligen Vortrag „Maybach en France ‐ eine Reise durch Frankreich auf den Spuren von Wilhelm und Karl Maybach“ beim Arbeitskreis Stadtgeschichte, erläutert Referent Josef Nagel die Bedeutung von Wilhelm und Karl Maybach für den Automobilbau in Deutschland und Frankreich. Die große Bedeutung der Maybachs für die Entwicklung des Motoren- und Fahrzeugbaus ist bei uns weitgehend bekannt. Kaum bekannt sind hingegen deren vielfältige Verbindungen zu Konstrukteuren und Firmen in Frankreich, das sich in den Jahren der „Belle Époque“ mit Begeisterung dem damals neu aufkommenden Automobil zuwandte. Der reich bebilderte Vortrag gibt spannende und unterhaltsame Einblicke in die Geschichte des Automobilbaus in Deutschland und vor allem in Frankreich. Die Vortragsveranstaltung beim Arbeitskreis Stadtgeschichte ist zweiteilig: Teil eins am Montag, 23. Oktober, und Teil zwei am Montag, 6. November, jeweils 19 Uhr im Vortragssaal des Stadtarchivs Friedrichshafen, Katharinenstraße 55.