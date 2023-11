Auf den Spuren von Firat Arslan

Firat Arslan hat bei seiner Abschiedsgala nichts zu verlieren gehabt ‐ außer seiner Gesundheit. Denn er ist bereits 53 Jahre alt und boxt im Cruisergewicht, der zweitschwersten Gewichtsklasse des Profiboxens. Den Namen, den sich der gebürtige Friedberger, der mittlerweile eine Sportschule in Göppingen betreibt, in seinen 35 Jahren im Ring im wahrsten Sinne des Wortes erkämpft hat, konnte er nicht aufs Spiel setzen. „Er ist Phänomen, Gladiator und Ehrenmann“, wie etwa sein Ex-Trainer Klaus Kaibach, Präsident des Boxverbands Baden-Württemberg und Abteilungsleiter des VfB Friedrichshafen, sagt.

Viel Lob für den „Gladiator“

Kaibach war beim vermutlich letzten Kampf Arslans vor 6000 Zuschauern in der Göppinger EWS-Arena am ‐ und später auch im ‐ Ring dabei. Dabei erinnerte sich der Häfler an die Zeit mit dem Profi zurück. „Uns (Kaibach und der zweite Landestrainer Günther Meier, Anm. der Red.) ist relativ schnell aufgefallen, was für ein Potenzial der 18-Jährige besaß. Anfang der 1990er-Jahre hat er die meisten Kämpfe beim VfB Friedrichshafen bestritten, ich denke, er hat 80 Prozent seiner Amateurkämpfe für den VfB absolviert und ist in dieser Zeit auch württembergischer Meister gewesen“, sagte Kaibach, inzwischen Präsident des BVBW. „Firat hat von seiner Physis und seinem unbändigem Willen gelebt, für verschiedene Techniken war er schwer empfänglich. Er hatte seine eigenen Vorstellungen, wir mussten schon ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Während Luan Krasniqi der Sonnyboy war, war Firat eher der Gladiator.“ Bei diesen Erinnerungen muss Kaibach lachen.

Möglicherweise ist es in Göppingen der endgültig letzte Profikampf von Arslan gewesen. Ganz sicher ist das jedoch bei Weitem nicht. Kaibach hegt seine Zweifel, dass der 67. Kampf Arslans sein letzter gewesen ist. Und auch der Deutsche türkischer Abstammung meinte, dass es bei einem entsprechenden Angebot „noch einmal“ passieren könne. Noch bei den Feiern in Göppingen sickerte durch, dass es dieses Angebot geben soll. Kurz zuvor hatte Arslan im Ring um die WBA Gold World Championship geboxt ‐ und gegen den Bosnier Edin Puhalo (35) durch einen Schlag aufs Ohr in der sechsten Runde sechs mit technischem K.o. gewonnen. Es war Arslans 55. Triumph.

Zwei Neffen stehen ebenfalls erfolgreich im Ring

Noch im Ring ließ sich Kaibach mit seinem ehemaligen Schützling fotografieren. „Es gibt keinen Zweiten mehr wie Klaus“, lobte Arslan ‐ und bat den 72-Jährigen sogleich, mehr als nur ein Auge auf seinen Neffen Arianit Krasniqi (19) zu werfen. In einem Rahmenkampf der Abschiedsgala zeigte der andere Neffe des Ex-Schwergewichtlers, Ardian Krasniqi, eine weitere starke Vorstellung. Der 27-Jährige gewann gegen den Ungarn Norbert Szekeres durch K. o. in der ersten Runde und steht nun bei sieben Siegen in ebenso vielen Profikämpfen. 2024 soll es um die EM gehen.

Auf Meryem Sarah Binbir wirft Klaus Kaibach sein zweites Auge, denn die Bantamgewichtlerin aus dem Verein Arslans wurde vor Kurzem deutsche U22-Meisterin, indem sie die Hessin Maria Avram mit 4:1-Punktrichterstimmen schlug, obwohl Avram bereits 116 Kämpfe bestritten hat. „Meryem wollte unbedingt boxen, als Firat seinen Verein noch gar nicht angemeldet hatte. Darum hat sie ihre ersten Kämpfe für den VfB Friedrichshafen absolviert. Meryem ist ein Versprechen für die Zukunft und hat den Kampfgeist von Firat“, meint der BVBW-Präsident, der verrät, dass Binbir für die kommende Europameisterschaft eingeplant ist.

Sie alle sind auf den Spuren von Firat Arslan. „Er war immer wissbegierig, fleißig, korrekt und beispiellos in seiner Akribie“, sagt Kaibach. „Das sind tolle Eigenschaften.“ Und Gründe für den jahrzehntelangen Erfolg.