Rettungskräfte suchen am Rande des Seehasenfests nach vermissten Schwimmern

Von einem Stand–Up–Paddler in Not vor Langenargen bis zu zwei vermissten Schwimmern während dem Häfler Seehasenfest: Rettungskräfte sind am Wochenende gleich mehrfach an und auf den See ausgerückt.

Unter anderem war die DLRG Bezirk Bodenseekreis im Einsatz. Die gute Nachricht: Passiert ist offenbar nichts.

Von einem „hohen Einsatzaufkommen“ schreibt die DLRG in einer Pressemitteilung. Am dramatischsten klingt die Personensuche während des Seehasenfests im Bereich der Freitreppe Sonntagnacht. Der Alarm ging demnach um 1 Uhr ein, Rettungskräfte vor Ort wurden kurz zuvor informiert, dass zwei Schwimmer vermisst werden.

Uferzone gesperrt

Daraufhin seien über die Einsatzleitung Seehasenfest und die Leitstelle Bodensee–Oberschwaben weitere Einsatzkräfte (unter anderem DLRG–Einsatztaucher, Feuerwehr und Wasserschutzpolizei) hinzugezogen worden. Im Bereich der Freitreppe sei ein Teil der Uferzone für Festbesucher gesperrt worden. Gegen 3 Uhr hat die Polizei die Suche der Mitteilung zufolge beendet.

Der Einsatz habe zu keinem Ergebnis geführt, und es liege keine Vermisstenanzeige vor, teilt Oliver Weißflog, Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg, auf Anfrage mit. Und weiter: „Deshalb gehen wir davon aus, dass entweder gar niemand ins Wasser gegangen ist oder die Schwimmer an anderer Stelle an Land gekommen sind.“

Manöver als Notlage interpretiert

Die DLRG Bezirk Bodenseekreis war mit 24 Einsatzkräften, drei Motor–Rettungsbooten sowie drei Einsatzfahrzeugen an der Suche beteiligt, schreiben die Lebensretter. Gemeinsam mit Feuerwehr und Wasserschutzpolizei unterstützten sie die Suchkette. Dies sei bereits die vierte Alarmierung am Wochenende gewesen.

Der Einsatz wegen einer Person mit Hund in Not am Samstagmittag in Überlingen sei genau wie der wegen eines Stand–up–Paddlers in Not um 18.23 Uhr in Langenargen schnell erledigt gewesen. Der Mann auf dem Bord hat laut DLRG ein geplantes Manöver absolviert, das als Notlage interpretiert worden sei. Auch zwei Personen, die am Samstag um 22.23 Uhr in Sipplingen vermisst gemeldet wurden, habe ein Boot der Wasserschutzpolizei zügig gefunden.