Über sich hinauswachsen und die eigenen Grenzen ausloten: Unser Besuch zeigt, wie wertvoll das inklusive Angebot ist, dass der Wassersportverein Fischbach (WVF) Schülern der Schule am See und der Tannenhag–Schule macht. Denn ganz alleine steuern die geistig oder körperlich eingeschränkten jungen Menschen ihr eigenes Mini–Segelboot auf dem Bodensee. Und das lässt sie Wind statt Barrieren spüren.

Es dauert einen Moment, bis alle ihre Schwimmwesten anhaben und im Boot sitzen. An diesem Donnerstag machen Isabell und Jessica den Anfang. Unerschrocken klettern die beiden jungen Frauen in die Mini–Segelboote, die im Fischbacher Hafen festgemacht sind. „Ich weiß schon, wie das geht,“ erklärt Isabell selbstbewusst.

Eigens vier Boote in Fischbach stationiert

Unerschrocken nimmt sie in einem sogenannten Mini–Zwölfer Platz, welche die Gesellschaft für integratives Segeln, kurz FIDS, in Fischbach stationiert hat. Bis zu den Sommerferien haben Isabell und die anderen Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, im wöchentlichen Segeltraining mitzumachen. Die Grundlagen dazu haben sie bereits während einer Segelwoche Ende Juni gelernt.

An einem Motorboot festgemacht geht es für die ersten beiden hinaus auf den See. Nach einer halben Stunde tauschen Isabell und Jessica den Platz mit ihren Mitschülerinnen, die zunächst im Beiboot mit hinaus fahren. Wenige Meter vom Ufer entfernt, hat Segeltrainerin Lena Deike vom Württembergischen Yachtclub mit zwei Bojen einen Parcours abgesteckt. Die gilt es nun selbstständig zu umrunden.

Nächstes Ziel: Inklusive Segelmannschaft?

Während Jessica völlig darin aufgeht, Mitschülerin Isabell zu verfolgen, steuert die ihr kleines Segelboot um die Bojen, als hätte sie noch nie etwas anderes gemacht. Gekonnt stellt die 16–Jährige das Vorsegel mit Hilfe von farbigen Leinen in den Wind. „Es ist toll, wie schnell sie gelernt hat, die Kontrolle über das Boot zu übernehmen“, lobt Initiator Horst Böck und erklärt: „Die Schüler lernen in nur wenigen Einheiten Manöver ohne Eingreifen der Trainer durchzuführen.“

Trainerin Lena Deike kontrolliert, ob die Mini-Segelboote bereit für den Einsatz sind. (Foto: Sandra Philipp )

Seit 2008 besteht die Kooperation zwischen dem WVF, der FIDS und der Tannenhag–Schule, berichtet Böck, der sich Isabell durchaus auch in einer inklusiven Segelmannschaft vorstellen könnte. Zunächst beschränkte sich die Zusammenarbeit auf jährlich stattfindende Segelwochen oder Freizeiten. Über die Jahre kam auch die Schule am See hinzu.

Vereine tragen das Angebot gemeinsam

Ein absolut neues Angebot sind feste Segelnachmittage. Schülerinnen und Schüler der Schulen zwischen acht und 18 Jahren haben erstmals zwischen den Pfingst– und Sommerferien an zwei Nachmittagen pro Woche die Gelegenheit, zum Segeln vorbeizukommen. Dafür hat die FIDS beim Wassersportverein Fischbach extra vier Mini–Segelboote stationiert.

Segeln ist eine wertvolle Erfahrung für die Jugendlichen. Jürgen Dangel

Bei jedem Training dabei sind zwei Motorboote, besetzt mit je einem Bootsführer, einem Trainer, einem Helfer und einer Lehrkraft der jeweiligen Schule. Denn nur diese können einschätzen, was ihren Schützlingen zuzutrauen ist. „Für uns ist das personalintensiv“, erklärt Böck, der sich freut, dass auch Seglerinnen und Segler aus anderen Vereinen das Projekt unterstützen.

Stärken stärken

Wer Isabell beobachtet, merkt, dass bei diesem Projekt der Spaß im Vordergrund steht: Sie strahlt über das ganze Gesicht und ihr Lachen schallt über den See. Für Motorbootführer Jack Larsen ist es genau das, worauf es ankommt. „Segeln ist eine wertvolle Erfahrung für die Jugendlichen“, erklärt Lehrer Jürgen Dangel, der seit Projektstart dabei ist.

Das Segeltraining soll den jungen Menschen helfen, die im Alltag schon genug mit ihren körperlichen und geistigen Einschränkungen zu kämpfen haben. Denn hier geht es nicht um die Schwächen der Kinder und Jugendlichen, sondern um die Stärken jedes Einzelnen.