38 Jahre nach der Eröffnung wird das Graf-Zeppelin-Haus derzeit grundlegend saniert. „Alle Arbeiten werden so geplant und durchgeführt, dass der Betrieb aufrechterhalten werden kann. Der gesamte denkmalgeschützte Bestand und damit der ursprüngliche Charakter bleiben erhalten“, sagt die Stadtverwaltung dazu.

Ein Problem allerdings: Die Kosten steigen im Vergleich zur letzten Berechnung aus dem Jahr 2022 um fast die Hälfte, nämlich um gut zehn Millionen Euro.

Zu Beginn der Woche informierten sich die Ratsausschüsse für Finanzen und Verwaltung (FVA) und für Planen, Bauen und Umwelt (PBU) über den Stand der Dinge. Mit den Planungen beauftragt wurde 2019 das Bregenzer Büro Dietrich|Untertrifaller Architekten.

Derzeit stehen die Gebäudesanierungen samt neuem Energiekonzept berücksichtigt an. Ein großes Thema ist dabei die Dachsanierung. Hier muss vor allem dafür gesorgt werden, dass die Oberlichter wieder dicht werden und die Flachdachbereiche, auf der keine Photovoltaikanlage installiert ist, begrünt werden.

Was passiert als nächstes?

Bei den Gebäudearbeiten werden aufgrund des undichten Daches die Oberlichter als erstes bearbeitet. Weiterhin vorgezogen werden auch die Sanierung der Wasserleitungen in den Wohnungen, die Erneuerung der Heizkreisverteiler und die Umrüstung auf LED-Beleuchtung. Beim Energiekonzept wird auf fossile Brennstoffe verzichtet. „Weitgehend unterstützt durch eigenen Strom aus der PV-Anlage über Dach versorgen Wärmepumpen mit Seewassernutzung das Haus mit Wärme und Kälte“, schreibt dazu die Stadtverwaltung.

Welches Energiekonzept wird umgesetzt?

Dieses Energiekonzept setzt also auf Seethermie, bei der die im Seewasser enthaltene Energie genutzt wird. Dabei wird wird Seewasser in 20 bis 40 Metern Tiefe über ein geschlossenes Rohrleitungssystem zu einem Wärmetauscher gepumpt. Das vier bis zehn Grad warme Seewasser gibt seine Wärme an ein Kältemittel in einem eigenen Kreislauf ab und wird leicht abgekühlt zurück in den See geleitet.

Das im Wärmetauscher temperierte Kühlmittel verdampft, erhöht dabei seine Temperatur und verflüssigt sich wieder. Über einen weiteren Wärmetauscher wird die so gewonnene Wärmeenergie aus dem Kühlmittel an ein Heizsystem abgegeben. Aus der Leitung kommt heißes Wasser. Für benötigte Kälte funktioniert das System ähnlich.

Was ist dafür nötig?

Dafür müssen Seewasserleitungen gebaut werden, die man bisher auf Grund legen und dann eingraben wollte. Das Landratsamt hat da jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht und den Seegrund als schützenswertes Gebiet bezeichnet. Nun muss also mit einer sogenannten Horizontal-Spülbohrung gearbeitet werden, was die Maßnahme verteuert. Die Stadt rechnet dabei mit mit rund einer Million Euro Mehrkosten.

Seit Januar 2024 gibt es auch die Potenzialstudie „Thermische Seewassernutzung Friedrichshafen“, nach der die kommunale Wärmeplanung unter anderem die „Potentiale der thermischen Nutzung von Seewasser aus dem Bodensee“ nutzen soll. Wenn also, wie beabsichtigt, das Stadtwerk am See diese Technologie für die Wärmeversorgung nutzt, könnte das auch für das GZH eine Rolle spielen, weil es dann an das städtische Netz angeschlossen werden könnte.

Das aber hätte weitere Verzögerungen zur Folge, die die Baukosten weiter in die Höhe treiben würden. Auf der anderen Seite hat die Stadt verdeutlicht, dass eine eigene Seewasserleitung und Seethermie im GZH natürlich auch Geld kostet.

Beide Ratsausschüsse haben entschieden, dass das GZH eigene Leitungen bekommt, weil die Anschlüsse an die städtischen Systeme erst 2030 stattfinden könnten und die Maßnahme unter dem Strich noch teurer würde. Durch die eigene Seewasserleitung fallen rund 3,5 Millionen Euro Kostensteigerung an.

Was kostet die Sanierung jetzt?

Rechnet man nun die gestiegenen Baukosten hinzu, verteuert sich die Gebäudesanierung des Graf-Zeppelin-Hauses um weitere 6,2 Millionen Euro. Das macht dann insgesamt eine Kostensteigerung von 22,95 Millionen Euro aus der Berechnung des Jahres 2022 auf 33,35 Millionen Euro bis etwa 2025/2026.

Dieser Summe haben die beiden Ausschüsse zugestimmt. Damit wird das Graf-Zeppelin-Haus das erste Haus Friedrichshafens, das Seewasser zur Warm- und Kaltwasseraufbereitung nutzt.

Die endgültige Entscheidung zu diesem Punkt trifft allerdings erst der Gemeinderat am Montag, 18. März.