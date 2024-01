Auch die Kunst des Hufschmiedens ist auf der Pferd Bodensee zu bestaunen

Von Reitsport über Pferdegesundheit bis hin zu modernem Stallbau: Die Leitmesse im Süden Deutschlands bietet vom 16. bis 18. Februar wieder alles rund ums Pferd. Das geht aus einer Pressemitteilung der Messe hervor. „Nach der Americana ist vor der Pferd Bodensee: Der Messestandort Friedrichshafen hat - und das ist einmalig in Deutschland - zwei hochkarätige Reitsport-Messen im Portfolio. Wir sind zu einem „Equizentrum“ geworden und bieten mit der Pferd Bodensee wieder ein Event, das die ganze Vielfalt des Pferdesports abdeckt“, erklärt Geschäftsführer Klaus Wellmann. Zahlreiche neue Angebote wie die Start-Up Area, das Trailer Training, praktische Workstations im Gesundheitsforum und die Job Wall laden zum Networking und Entdecken ein. Kids kommen beim Hobby Horsing und dem Familienprogramm am Sonntag voll auf ihre Kosten.

Die internationale Fachmesse für Pferde-Sport, -Zucht und -Haltung versammelt in sieben Hallen und dem Foyer West über 400 Aussteller aus 18 Nationen. Drei Tage lang füllen hochwertige Reitsportartikel, Futtermittel, Anhänger, Führmaschinen und Stalleinrichtungen das Messegelände. „Wir sitzen als einzige Pferdemesse Süddeutschlands im Jahr 2024 bereits fest im Sattel und freuen uns über Ausstellerzahlen, die deutlich über dem Niveau von 2022 liegen“, ist sich Projektleiterin Jana-Marie Roth sicher.

Zum ersten Mal gibt es in der Halle A5 eine Start-Up Area für junge Unternehmen. Hier können sich die Newcomer vernetzen und ihre Produkte oder Dienstleistungen auf der Bühne präsentieren. Networking steht auch bei der neuen Job Wall im Mittelpunkt: online und vor Ort können Stellenangebote und Suchanfragen aus der Branche geteilt werden.

Mit hochkarätigen Showacts und einer Weltpremiere ziehen die Gala-Abende am Freitag und Samstag ab 19 Uhr das Publikum in ihren Bann. Tickets für die Pferde-Gala, das Familienprogramm sowie Kombi-Tickets für den Gala-Abend inklusive Messe-Eintritt gibt es unter https://www.ticketmaster.de/artist/pferd-bodensee-tickets/1261534 und an allen an das TM-System angeschlossenen Vorverkaufsstellen, Kooperations- und Vertriebspartnern.

Erstmals können Besucherinnen und Besucher am Trailer Training in der Halle A2 teilnehmen, das in Verbindung mit der Reservierung eines Zeitslots und einem gültigen Führerschein der Klasse B möglich ist. Unter fachkundiger Anleitung werden hier knifflige Manöver mit dem Anhänger geübt.

Ein Markenzeichen der Pferd Bodensee ist das umfangreiche Programm in den Vortragsforen und Reitringen. Geballtes Expertenwissen zu Training, Gesunderhaltung und Anatomie des Pferdes versammelt das Forum „Pferd & Mensch“ mit der langjährigen Organisatorin Esther Wever-Voigt. Über Neuheiten im Bereich der Pferde-Haltung und des Stallbaus informiert das Forum „Pferdebetrieb“. Vorführungen zu den Themen Western, Horsemanship und Working Equitation finden im Ring der Halle A6 statt. Julia Libertyhorses verrät hier ihre Profi-Tipps zur freien Kommunikation mit Pferden. Im Reitring der Halle A4 dreht sich alles rund um das Thema Pferdegesundheit. Fachkundige Beratung bietet auch der Erste Deutsche Hufbeschlagschmiede Verband (EDHV) an: Mehrmals täglich demonstriert der EDHV live die Kunst des Hufschmiedens und informiert am Stand zwischen den Hallen A5 und A6 zum Thema Huf.

Die Pferd Bodensee findet von Freitag, 16.,bis Sonntag, 18. Februar, statt. Das Messegelände in Friedrichshafen ist Freitag und Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Eintrittskarten für den Messebesuch können online im Ticketshop https://tickets.messe-friedrichshafen.de/webshop/188/tickets gekauft werden. Die Tageskarte kostet 21 Euro, online 17 Euro. Die Familienkarte gibt es für 38 Euro oder online für 32 Euro.