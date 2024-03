Was sind die Höhepunkte der IBO? Welche Produkte, Angebote oder Dinge, die die Aussteller auf der IBO bieten, stechen ins Auge oder fallen gleich auf. Uns ging es heute um den guten Geschmack. Und den haben wir an mehreren Stellen gefunden oder besser befriedigen können.

Senf aus einer Manufaktur

Lilu Senf hat sich schon im vergangenen Jahr einen Namen auf dieser Messe gemacht. Jochen Saile, der hier drei Senfsorten ausstellt und verkauft, kommt aus Mössingen und stellt den Senf selbst her. Und er versichert, dass da nichts anderes drin ist, als Senfsaat, Wasser, Essig und Zucker. In einem Fall hat er statt des Zuckers Honig genommen. Und der Schärfeunterschied? Der komme zustande durch intensiveres Rühren. „Den mittelscharfen Senf habe ich fast zu Tode gerührt“, erzählt er. Dadurch würden die im Senf enthaltenen Öle ihre Schärfe verlieren. Unser Tipp: Nehmen Sie einfach alle drei mit.

Jochen Saile bietet aus seiner Manufaktur den Ur-Senf an. (Foto: Ralf Schäfer )

Buffel Bill lässt männliche Kälber leben

Bei den Büffeln ist es ähnlich wie bei den Hähnchen. Wer da als männliches Tier geboren wird, hat es schwer, oder anders ausgedrückt, darf nicht lange leben. Das ist bei Buffel Bill in Halle A6 anders. Diese Manufaktur aus dem Landkreis Konstanz verarbeitet zwar auch Büffel-Fleisch. Die Tiere leben aber erst einmal eine ganze Zeit und werden nicht gleich getötet. Im Angebot hat die Manufaktur nicht nur Büffelfleisch, sondern auch Ricotta, Mozarella und Burrata. Und da steckt laut Alessio Cauterucci, dem Verkauf-Manager der Manufaktur, ausschließlich Büffelmilch drin. das Produkt sei nicht mit Kuhmilch gestreckt. Wir meinen, dass man das auch schmeckt.

Buffel Bill bietet Büffel-Produkte der besonderen Art. (Foto: Ralf Schäfer )

Leinöl erster Güte, unser Tipp

Oliver und Michael Bucher haben zusammen mit ihrer Tante Sybille Wilke in Ettenkirch eine Manufaktur gegründet, die in erster Linie Leinöl herstellt. Dieses nicht nur gesunde, sondern auch sehr schmackhafte Öl wird ausschließlich aus Bio-Saat gepresst und das in kaltem Verfahren. Dadurch wird das Öl sehr mild und entfaltet sogar pur unglaubliche Tiefe und Aroma. Aus dem gemahlenen Saatgut entsteht der Presskuchen, aus dem das Öl herausgepresst wurde. Der wird aber als Backmischung oder in Müslis weiter verarbeitet. In Halle A6 zeigen die beiden Brüder der Leinkraft-Manufakltur aus Ettenkirch die Vielfalt ihres Öls, das nur auf Bestellung gepresst wird und somit stets sehr frisch ist. Unser Tipp der Kulinarik.