Athleten von Trek Future Racing zeigen nochmals ihre Klasse

Mit konstanten Topleistungen über das gesamte Jahr glänzte Trek Future Racing. Auch beim Saisonabschluss in Mont St. Anne in Kanada lieferten die Mountainbiker des Teams aus Friedrichshafen und dem Ötztal ab. Björn Riley schaffte es beim finalen Weltcup sogar auf Rang drei und damit auf das Podium.

Tobias Lillelund freute sich in Kanada über die „dänischen“ Bedingungen mit Regen und viel Matsch. Trotz eines kurzen Boxenstopps erreichte Lillelund am Ende auf Platz vier und überglücklich das Ziel. Mario Bair hatte mit Regen und Kälte zu kämpfen und musste sich mit Rang 26 zufriedengeben.

Emilly Johnston trotzt Einschränkungen

Mit großer Vorfreude reiste die amtierende kanadische Meisterin Emilly Johnston zum Heim-Weltcup. Allerdings war sie gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe (laufende Nase und kratzender Hals), dennoch überquerte sie kurz hinter ihrer Teamkollegin Tamara Wiedmann (Rang zehn im letzten U23-Rennen) als Elfte die Ziellinie.

„Das erste Jahr als Trek Future Racing geht zu Ende ‐ ein Jahr mit viel Entwicklungsarbeit, einige Überraschungen und tollen Ergebnissen“, sagt Teamchef Bernd Reutemann. „Im Dezember geht es bereits wieder weiter und wir werden zum ersten Mal mit den Stars von Lidl-Trek verbringen. Ein großes Danke an meine Crew, welche mit viel, viel Leidenschaft Trek Future Racing zum weltweit erfolgreichen Nachwuchsteam formt.“

Durchwachsene Ergebnisse für David List

„Noch einmal Vollgas geben, dann kommt die wohlverdiente und ersehnte Saisonpause.“ Die Gedanken von David List vom Lexware Mountainbike Team teilten so gut wie alle Starter vor dem letzten Cross-Country-Weltcup der Saison in Mont St. Anne in der kanadischen Provinz Quebec. Für den Mountainbiker vom RSV Seerose Friedrichshafen lief es nicht nach Plan. „Das ist nicht da, wo ich hinwollte“, klagte List nach Rang 45 im Eliterennen der Männer, „aufgrund der besonderen Umstände ist es aber okay.“ Am Start sei der Fahrer in kleinere Kollisionen verwickelt gewesen, zudem hatte er Probleme mit dem Schuh. „Die waren den extremen Bedingungen geschuldet“, wird der 23-Jährige in der Lexware-Mitteilung zitiert. Im Short Track erreichte List den 29. Platz.