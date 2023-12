Zuwanderung stellt Kommunen und Landkreise seit längerer Zeit vor große Herausforderungen. Bürgermeister und Landräte sehen sich an der Leistungsgrenze, was Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten betrifft. Regelmäßig werden Brandbriefe nach Stuttgart und Berlin geschickt.

Jetzt wird die Migration aber zu einem Thema im Wahlkampf, vielleicht zum Hauptthema. Die Sitzung vom Mittwoch war wohl nur der Auftakt. Am 9. Juni 2024 wird auch die Zusammensetzung des Kreistags vom Wähler neu bestimmt. Sollte die AfD stärker werden, könnte das die Vorherrschaft der CDU und die bürgerliche Mehrheit zusammen mit den Freien Wählern schnell zum Wackeln bringen.

Mit der unmenschlichen Aktion in Salem, bei der Geflüchtete pauschal als Vergewaltiger und Messerstecher abgestempelt werden sollten, hat die AfD auch im Bodenseekreis ihr wahres Gesicht gezeigt. Der Zeitpunkt war aber sicher kein Zufall. Man muss mit weiteren Aktionen rechnen in den nächsten Monaten. Mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht formiert sich gerade eine neue Partei im Kreis, die auch am rechten Rand fischen will.

Vor allem bei den Christdemokraten läuten deshalb die Alarmglocken. Man will das Thema Zuwanderung nicht der AfD überlassen und fährt mit einer Resolution den ganz harten Asyl-Kurs. Gleichzeitig versucht man sich stärker von den Rechtspopulisten abzugrenzen. Und jetzt arbeitet also auch noch die SPD an einer Resolution. Auch Freie Wähler und FDP wollen entsprechende Signale senden.

Zum Glück gibt es im Kreistag des Bodenseekreises Kommunalpolitiker, die der AfD permanent Paroli bieten und deren populistische Anwandlungen im Keim ersticken. Sie sollten sich jetzt aber keinen Überbietungswettkampf starten, wer der härteste Asylgegner ist. Die AfD entlarven und kritisieren: Ja. Harte Bandagen im Wahlkampf: Ja. Aber das beste Mittel gegen Populismus ist eine konsequente Bearbeitung der Sachthemen.