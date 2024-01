Der Kreisvorstand der Grünen im Bodenseekreis kritisiert in einer Stellungnahme zur aktuellen Debatte um die Aufnahme von geflüchteten Menschen „die wenig lösungsorientierte Argumentationsweise“ der Oberbürgermeister und Bürgermeister im Bodenseekreis.

Überforderung in Anführungszeichen

„Seit einigen Wochen und Monaten melden sich immer wieder Kommunen wegen der Unterbringung von Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften oder Wohnungen. Die Lage scheint - aus der Perspektive der Verwaltungen betrachtet - dramatisch zugespitzt“, schreiben die Kreisgrünen. Auch am Bodensee würden die Kommunen deshalb von „Überforderung“ sprechen und vor allem die Landes- und Bundespolitik in der Verantwortung sehen.

Hier scheint der Ansatz zu überwiegen, statt strukturelle Fehlentwicklungen anzugehen, die Probleme zu externalisieren. Der Kreisverband der Grünen

Der Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen teile die Sorge um den angemessenen Umgang mit Geflüchteten gemäß dem Grundgesetz und der Wahrung eines gedeihlichen Zusammenlebens aller Menschen im Bodenseekreis. Zugleich zeichne sich ab, dass die Möglichkeiten einer Unterbringung schwieriger würden, weil angemessener Wohnraum fehle. Eine Belegung von Sporthallen könne aus unterschiedlichen Gründen keine Dauerlösung sein.

Strukturelle Fehlentwicklungen in den Kommunen

„Hier scheint der Ansatz zu überwiegen, statt strukturelle Fehlentwicklungen anzugehen, die Probleme zu externalisieren“, adressieren die Grünen aber an die Rathauschefs. Die Bürgermeister sollten also lieber vor der eigenen Haustür kehren und die Aufgaben nicht auf andere abwälzen. Gefordert würden zentrale Aufnahmestellen, ohne klar zu benennen, wo diese zu verorten seien.

Ob an jenen Orten eine größere Akzeptanz zu erwarten sei, spiele in der Argumentationslinie keine Rolle. Dass eine von ungeeigneten Annahmen ausgehende Bau-, Personal- und Infrastrukturpolitik überhaupt erst zu dieser Überlastung geführt habe, werde ebenfalls nicht thematisiert. „So entsteht schnell der Eindruck, dass hier über Jahre auf Sicht gefahren wird, statt planerisch vorzugehen.“

Abschiebung keine Lösung

Die Grünen kritisieren weiter den „Ruf nach schnellerer Abschiebung von nicht anerkannten Antragstellenden“. Eine solche Forderung klinge auf den ersten Blick plausibel, „löst aber aus unserer Sicht wenig Probleme“. Die tatsächliche Abschiebemöglichkeit betreffe nur einen geringen Teil der abgelehnten Bewerber.

Bodenseekreis befeuert Konflikte

Zudem vermisst der Kreisverband der Grünen den Blick über den Tellerrand hinaus, wenn es um die Vermeidung von Fluchtursachen gehe. „Der Bodenseekreis erwirtschaftet nach wie vor einen guten Teil seines Wohlstands mit wenig Rücksicht auf Konsequenzen für das Klima und trägt zusätzlich durch die erhebliche Rüstungsproduktion dazu bei, Konflikte in anderen Weltregionen eher zu befeuern und damit Fluchtbewegungen auszulösen statt sie zu verhindern“, stellt Frank Heimpel-Labitzke fest.

„Auch die wenig nachhaltigen Lebensgewohnheiten (nicht nur) am Bodensee tragen mit dazu bei, die Lebenssituation von Menschen im Globalen Süden zu verschlechtern“, ergänzt Sprecherin Barbara Wagner.

Menschen als Chance betrachten

In einer Zeit, in der zugleich über fehlende Fachkräfte an verschiedensten Stellen geklagt werde, sei es unbegreiflich, jene im Bodenseekreis ankommenden Menschen nicht auch als Chance zu betrachten, über ein Integrationsverfahren Lücken in der Versorgung zu schließen und Geflüchtete als Teil unserer vielfältigen Gesellschaft anzunehmen.

„Zahlreiche Migranten sind in unserer Region schnell angekommen und bringen sich aktiv im Berufsleben wie auch im Ehrenamt mit ein und stellen einen gar nicht hoch genug zu schätzenden Wert für unsere Gesellschaft dar“, stellt auch Beisitzerin Ulrike Seitz fest.