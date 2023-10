In den Herbstferien nimmt das Dornier Museum an zwei Tagen mit einem mobilen Planetarium Kinder mit auf eine Reise durch die Weiten des Weltalls. Bei weiteren Angeboten kann die faszinierende Welt der Luft- und Raumfahrt im größten Technikmuseum am Bodensee täglich erlebt werden. Dies teilt das Museum mit.

Am Mittwoch, 1. November, und Donnerstag, 2. November, finden mehrere Vorstellungen im mobilen Planetarium statt. In Begleitung einer erfahrenen Astronomin erkunden jeweils um 11 Uhr und 14 Uhr Kinder im Alter ab acht Jahren sowie um 15.30 Uhr Kinder ab vier Jahren das All. Im Pop-up-Planetarium starten die Kinder in Richtung Weltraum, entdecken den Sternenhimmel, riesige Nebel und entscheiden selbst, wohin die Reise geht. Astronomin Ruth Grützbauch erklärt den Weltraum altersgerecht. Pro Vorstellung sind 25 Plätze verfügbar. Anmeldungen sind beim Besucherservice des Museums per Mail an [email protected] oder unter Telefon 07541/4873611 möglich. Die Teilnahme für Kinder ab acht Jahre kostet 7,50 Euro (zuzüglich Museumseintritt) und für Kinder ab vier Jahre fünf Euro (zuzüglich Museumseintritt).

Das Dornier Museum bietet in den Ferien täglich ein Museumsabenteuer für Familien mit Kindern. Mit der Tonie Box-Rätseltour entdecken kleine Besucher das Museum. Auch das Kinderquiz wartet mit kniffligen Aufgaben, und auf dem Mini-Tretflieger-Parcours werden die Kleinen selbst zum Piloten im Museumshangar. Während die jungen Besucher den neuen Kinderspielplatz mit Flugzeugrutsche, Mars-Rover, Schaukel, Wippe und anderen Spielgeräten auf der Terrasse des Museums austesten, können Mama und Papa einen Kaffee genießen und den Blick auf die Start- und Landebahn des Flughafen Friedrichshafen genießen und den Zeppelin beim Abheben beobachten.

In den Herbstferien ist das Dornier Museum täglich (auch am Montag, 30. Oktober) von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen und alle Angebote sind auf der Museums-Webseite unter www.dorniermuseum.de ersichtlich.