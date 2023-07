Architekten sprechen über zirkuläres und nachhaltiges Bauen

Als Begleitprogramm zur Ausstellung „Into the deep. Minen der Zukunft“ finden im Zeppelin–Museum regelmäßig die sogenannten Nachhaltigkeitsgespräche statt, bei denen Vertreter der Stadtgesellschaft Impulsvorträge halten und aktiv in den Diskurs mit den Besucher treten. Am Dienstag, 25. Juli, werden ab 18 Uhr die Architekten und Mitglieder des Gestaltungsbeirats der Stadt Friedrichshafen, von den neusten Entwicklungen im zirkulären Bauen und nachhaltigen Bauwesen berichten. Der Eintritt ist frei.

Das Thema Nachhaltigkeit begegnet uns im städtischen Alltag zu jeder Zeit und in unterschiedlichsten Bereichen, ob beim Spaziergang durch versiegelte Innenstädte, bei der Suche nach Fahrradwegen oder Autoparkplätzen, bei Überlegungen zum Hausbau, beim Wocheneinkauf auf dem Markt, bei Grünflächen oder Naherholungsparks. Wie strategisch nachhaltiges Bauen funktioniert und warum Zirkularität und Klimaschutz dabei eine wichtige Rolle spielen, thematisieren die Nachhaltigkeitsgespräche am 25. Juli, im Zeppelin–Museum. Unmittelbar in der Fläche der aktuellen Ausstellung „Into the Deep. Minen der Zukunft“ werden diese Themen mit den Architekten Kerstin Müller (Spezialistin für zirkuläres Bauen), Elke Ukas (Landschaftsarchitektin) und Amandus Samsøe Sattler (Präsident der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen), alle drei Mitglieder des Gestaltungsbeirats der Stadt, diskutiert.