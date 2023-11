In Friedrichshafen und im Bodenseekreis zeigt der Arbeitskreis „Frauen Bodenseekreis“ am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen mit den sogenannten Orange Days Flagge. In dieser Zeit weisen besondere Aktionen auf diese wichtige Thematik hin, ist in einer Pressemitteilung der Stadt Friedrichshafen zu lesen.

Um farblich auf die Aktionstage, die Orange Days, hinzuweisen erstrahlt am Montag, 20. November, bis Montag, 11. Dezember, das Lichtband um den Kiesel im k42 abends in orange. Am Dienstag, 21. November, geht es ab 17 Uhr im Kiesel im k42 um das Thema „Sicher. Unterwegs. Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum“ im Kiesel im k42.

Gemeinsam durch den Abend führen Sigrid Blenke vom Polizeipräsidium Ravensburg, Referat Prävention, Ariane Adler von der Koordinierungsstelle Häusliche Gewalt sowie die Opferschutzbeauftrage Evelyn Lang. Außerdem gibt Melike Gündemir, Polizeioberkommissarin und Polizeiboxweltmeisterin, praktische Tipps zur Selbstbehauptung. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Der Vortrag ist kostenlos. Gleichzeitig präsentieren sich im Foyer des Medienhauses am See die Fachberatungsstellen für Frauen und Mädchen.

Der Verein Gewaltfrei durchboxen bietet am Freitag, 24. November, ab 15 Uhr in der alten Festhalle in der Scheffelstraße Übungen zur Selbstbehauptung und -verteidigung. Anmeldung bis Donnerstag, 23. November, unter [email protected]. Ab 20 Uhr ist im Cinéma 17 im Karl-Maybach-Gymnasium der Film „Woman“ zu sehen. In dem Film erzählen 2.000 Frauen aus unterschiedlichen Ländern ihre bewegenden Geschichten. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse.

Am Samstag, 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, gibt es mehrere Veranstaltungen. Von 9 bis 13 Uhr stellen sich die Aktiven des Arbeitskreises „Frauen Bodenseekreis“ auf dem Schlemmermarkt in Friedrichshafen vor. Gleichzeitig lädt der Zonta-Club Bodensee-Allgäu zur Fotoaktion „Kein Platz für Gewalt an Frauen und Mädchen“ ein. Von 10 bis 15 Uhr stellt sich der Arbeitskreis „Frauen Bodenseekreis“ zusätzlich im Bodensee Center Friedrichshafen vor.

Ab 19.30 Uhr läuft im KiTT (Kino und Kleinkunst Tettnang) in der Schlossstraße 9 in Tettnang der Film „She said“. Ab 20 Uhr ist im Cinéma 17 im Karl-Maybach-Gymnasium der Film „Menschliche Dinge“ zu sehen. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Am Montag, 27. November, wird der Film „Woman“ im Cinéma 17 im Karl-Maybach-Gymnasium wiederholt. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten gibt es jeweils an der Abendkasse.

Der Vortrag „Sicher. Unterwegs. ‐ Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum“ wird am Freitag, 1. Dezember bei der evangelischen Erwachsenbildung, Grabenstraße 2 in Überlingen wiederholt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Der Eintritt ist frei. Im Medienhaus am See gibt es begleitend zu den Orange Days Medien zum Thema „Gewalt gegen Frauen und Mädchen“, die auch ausgeliehen werden können.

Gewalt an Frauen und Mädchen ist weltweit die häufigste Menschenrechtsverletzung, heißt es in der Pressemitteilung. Derzufolge ist in Deutschland jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben von körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. Etwa jede vierte Frau werde mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexualisierter Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner.

Körperliche Gewalt sei dabei nur eine Form von Gewalt. Betroffene seien häufig auch psychischer Gewalt wie Demütigungen, Drohungen, Einschüchterungen, sozialer Isolation oder wirtschaftlichem Druck ausgesetzt.