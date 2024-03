Arbeitsagentur startet Woche der Ausbildung

Die Woche der Ausbildung steht wieder vor der Tür: vom 11. bis 17. März gibt es unter dem #AusbildungKlarmachen interaktive Online-Angebote sowie Veranstaltungen vor Ort. Ziel ist es, jungen Menschen und deren Eltern den Stellenwert, die Chancen und die Vorteile einer beruflichen Ausbildung zu verdeutlichen. Denn: gut ausgebildete Fachkräfte werden in der Region händeringend gesucht und haben ausgezeichnete Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Im Bezirk der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg werden dazu mehrere Veranstaltungen angeboten.

Am Montag, 11., und Dienstag, 12. März, begleitet die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Streetworker in Friedrichshafen und bietet eine niederschwellige Beratung zum Thema Ausbildung an. Am Montag, 11. März, findet im BIZ in Konstanz von 14 bis 17 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Thema „Berufe in Uniform“ statt. Einstellungsberater geben Tipps zu den Auswahlverfahren und stellen die Berufe bei Bundespolizei, Polizei, Bundeswehr, Zoll und Justizvollzugsanstalt vor.

Am Donnerstag, 14. März, wird von 16 bis 17 Uhr ein Vortrag zum Thema Berufsausbildung als Alternative zum Studium angeboten. Auch am Donnerstag, 14. März, findet ab 13 Uhr der „XL-Bewerbungstag“ im BIZ in Ravensburg statt. Von 13 bis 18 Uhr wird ein professioneller Bewerbungscheck angeboten. Um 18.30 Uhr folgt ein Vortrag zum Thema „Künstliche Intelligenz (KI) bei Bewerbungen nutzen“ und um 19 Uhr: „Worauf achten Arbeitgeber bei Bewerbung und Vorstellungsgespräch?“ Karsten Uitz, Geschäftsführer der Firma Simaka Energie und Umwelttechnik GmbH in Argenbühl gibt dabei viele nützliche Tipps aus der Praxis.

Anmeldung