Auf der B31 in Friedrichshafen, Höhe Kitzenwiesen, kann es bis voraussichtlich Ende September zu Verzögerungen und Rückstaus kommen. Grund dafür sind Arbeiten an den Leitplanken, wie das Landratsamt mitteilt. Für diese Arbeiten müssen demnach in beiden Fahrtrichtungen die Fahrstreifen verengt und die Geschwindigkeit reduziert werden. Das Schutzplankensystem wird im Auftrag des Straßenbauamts Bodenseekreis auf den aktuellen Stand umgerüstet, um die Verkehrssicherheit zu verbessern, schreibt das Landratsamt. Parallel dazu werden Wartungs– und Reinigungsarbeiten an den Verkehrsanlagen durchgeführt.