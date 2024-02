Aqua-Fisch hat Angel- und Aquaristik-Trends am Haken

Wenn sich Guppys neben Garnelen tummeln und Köder in den Messehallen ausgeworfen werden, dann ist Aqua-Fisch-Zeit. „Zum 30. Jubiläum wird die größte Fischmesse Süddeutschlands mit einem hochkarätigen Vortragsprogramm und Ausstellungsangebot wieder zum Anziehungspunkt für zahlreiche Fisch-Begeisterte“, ist sich Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen, sicher.

Zur Jubiläumsausgabe erwarten das Messepublikum vom 8. bis 10. März einige Highlights in den Hallen A7 und B5 sowie im Foyer Ost. „Rund 100 ausstellende Unternehmen präsentieren ihre neuesten Angebote und Trends aus den Bereichen Angeln, Fliegenfischen und Aquaristik. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf besondere Events wie den Garnelen-Tag und lehrreiche Mitmachangebote freuen“, erklärt Projektleiter Felix Klarmann.

Egal ob regional oder international: Junge Start-Ups sowie etablierte Hersteller bieten auf der 30. Ausgabe der Aqua-Fisch ein breites Produktangebot für die Haltung und das Fangen der bunten Wasserbewohner. Angelboote, nachhaltige Köder und Aquaristik-Zubehör laden zum Shoppen ein. Erstmals dabei sind die Fishing Maniacs mit ihrem „Carp-Camp“ in der Angelhalle A7. Die Karpfen-Liebhaber Tobias Sieling und Tobias Enderle aus Vogt haben einen beliebten Karpfen-See in Frankreich gepachtet und bieten dort ein buntes Programm rund ums Karpfen-Angeln an. Interessierte haben am Stand die Möglichkeit, sich über die Camps zu informieren und ihren nächsten Besuch zu planen. Am Messe-Samstag findet das „RISE Fly Fishing Film Festival“ statt. Um 15 Uhr können Besucherinnen und Besucher im Raum Berlin die Vorführung drei verschiedener Fliegenfischen-Filme genießen. Den Festival-Eintritt erhalten Besucher durch eine Zuzahlung von zehn Euro.

Die Hand selbst an die Angel legen, ist in der Halle A7 nicht nur bei zahlreichen Ausstellern möglich, sondern auch bei den verschiedenen Testbecken und im Casting-Bereich. Der Köderpool wird zum Fangbecken für Spinner, Fliegen und Co. Beim Fliegenfischerpool am Stand der European Fly Fishing Association (EFFA) wird es lehrreiche Vorführungen rund um das Fliegenwerfen und -binden geben. Namhafte Persönlichkeiten aus der Angelszene halten im Angel-Forum unter anderem spannende Vorträge über Produktneuheiten, exotische Angelreisen und innovative Wurftechniken. So berichtet Waller Kalle an allen Messetagen über das Angeln in Thailand oder das Klappstuhl Angeln auf Waller. Kinder und Jugendliche dürfen beim Fischmobil des Landesfischereiverbandes selbst an Gewässern forschen und Neues über verschiedene regionale Fischarten lernen. Köchin Manuela Heigle bereitet während ihrer Kochshow leckere Fischgerichte zu und verrät ihre Tipps.

Anziehungspunkt für alle Aquaristik- und Terraristik-Fans ist die Halle B5. Hier können Aquarienbesitzerinnen und -besitzer beim Aquascaping-Workshop von Tobias Gawrisch am Messe-Samstag einige Tipps und Tricks aufschnappen. Im Aquaristik-Forum bringt Anton Gabriel den Besuchern näher, wie man Wasserwerte versteht und richtig anwendet. Am Messe-Samstag steht hier alles im Zeichen der Garnelen. Fragen rund um die Garnelen-Zucht und -Krankheiten beantworten unter anderem Ulli Bauer und Carlos Ferreira in spannenden Vorträgen. Am Stand des Dähne Verlags dreht sich am Samstag ebenfalls alles um die kleinen Wirbellosen. Die themenbezogene Aktionsfläche steht unter dem Motto „20 Becken für 20 Züchter“ und stellt in Schaubecken beeindruckende Garnelen-Züchtungen ins Rampenlicht.

Eine umfangreiche Auswahl an Fischen für das heimische Aquarium bietet die Fisch-Börse des Aquarienvereins Multicolor. Kampffischliebhaber können sich am Stand von Betta Helvetia über die Haltung informieren, einkaufen und sich am Samstag sowie Sonntag bei einer Auktion mit Bettas eindecken. Am Stand der Reptilienfreunde Oberschwaben gibt es eine Vielzahl an schuppigen Landbewohnern zu bewundern. Kleine Aquaristik-Fans tauchen beim Aquarienworkshop für Kids des Dähne Verlags in bunte Aquarienwelten ein. Die Voranmeldung erfolgt am Stand des Verlags. Im Kinder-Kino und beim Kinder-Angeln kommt ebenfalls keine Langeweile auf.

