Wie die AOK mitteilt, sind derzeit auch in der Region Bodensee-Oberschwaben Betrüger unterwegs, die sich gegenüber pflegebedürftigen Menschen als Mitarbeitende der Krankenkasse ausgeben. Ihr Ziel ist es offenbar, an sensible Gesundheitsdaten zu gelangen und ihre Opfer dazu zu bringen, Anträge für die Versorgung mit so genannten Pflegeboxen oder Hausnotrufsystemen zu unterschreiben.

Laut AOK fragen die Betrüger zum Beispiel Pflegegrade, das Geburtsdatum und die Versichertennummer ab. Zudem würden die Versicherten dazu gedrängt, Anträge zu unterzeichnen oder die Versichertenkarte werde abfoto-grafiert. Die betroffenen Versicherten beziehungsweise deren Angehörige seien meist sehr verunsichert, da die kontaktierten Menschen oftmals alt und pflegebedürftig seien und nicht wüssten, was sie im Einzelnen unterschrie-ben oder welche Daten sie weitergegeben haben.

Formulare und Erstattungen als Falle

Absicht der Betrüger ist es laut AOK-Mitteilung in den häufigsten Fällen, dass Anträge für bestimmte Pflegehilfsmittel, sogenannte Pflegeboxen, oder für die Versorgung mit Hausnotrufsystemen unterschrieben und anschließend bei der AOK zur Erstattung eingereicht werden.

Teilweise wird auch von Fällen berichtet, in denen Versicherte im Internet nach Pflegeunterstützung suchten und über Onlineformulare zur Bestellung von kostenfreien Pflegeboxen im Namen der gesetzlichen Pflegeversicherung aufgefordert werden.

Was die Krankenkasse rät

Die AOK Baden-Württemberg weist mit Nachdruck darauf hin, dass dies keine AOK-Mitarbeitende sind und sie auch keine Angebote von Drittanbietern zur Versorgung von Hausnotrufsystemen oder Pflegeboxen platziert.

Deshalb rät die Krankenkasse dazu, niemals am Telefon, an der Haustür oder im Internet Auskünfte zu den persönlichen und finanziellen Verhältnissen, Pflegegraden oder Pflegegeldansprüchen zu geben. Stattdessen sollte das Gespräch sofort beendet und vorher noch die angezeigte Telefonnummer und der Name der Gesprächspartner notiert werden.

Sind Sie betroffen?

Die AOK bittet Betroffene, mögliche Betrugsversuche der Kasse mitzuteilen und auch Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Wer unsicher ist, kann sich bei der AOK bestätigen lassen, ob Anrufer bei der AOK tätig sind oder sich nur als vermeintliche Mitarbeitende ausgeben.

AOK-Versicherte können sich dafür an das nächste Kundencenter oder an die AOK-Direktberatung unter Telefon 0711 / 76 16 19 23 wenden. Die AOK bittet alle Betroffenen darum, die AOK vor Ort über ähnliche Erfahrungen zu informieren.

Ferner weist die Krankenkasse darauf hin, das unfreiwillig unterschriebene Anträge auf Pflegehilfsmittel jederzeit zurückgezogen werden können, sofern Leistungen nicht benötigt werden. Die Mitarbeitenden der AOK leiten darüber hinaus die Meldung an die Abteilung zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen weiter. In Zusammenarbeit mit den zuständigen Ermittlungsbehörden können gegebenenfalls weitere Maßnahmen veranlasst werden.