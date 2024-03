Nicht nur die AOK hegt den Verdacht, dass beim Klinikum Friedrichshafen unrechtmäßig abgerechnet worden ist. Ihre entsprechende Verdachtsmitteilung an die Staatsanwaltschaft Ravensburg sei im Namen aller gesetzlichen Krankenkassen erfolgt, teilt die AOK jetzt auf Anfrage mit.

Nicht nur im Einzelfall

„Aus Sicht der Fehlverhaltensstellen der gesetzlichen Krankenkassen geht es primär um den Verdacht, dass nicht nur im Einzelfall unrechtmäßig Leistungsabrechnungen erfolgt sind“, schreibt die AOK. „Im Mittelpunkt stehen dabei die kardiologischen und intensivmedizinischen Leistungen des Klinikums Friedrichshafen.“

Die Verdachtsmitteilung sei am 8. März 2024 an die Staatsanwaltschaft Ravensburg erfolgt, also einen Tag nach der Hausdurchsuchung im Klinikum.

Deshalb keine Strafanzeige

Man habe keine Strafanzeige erstattet, weil man „die vorliegenden, konkreten Hinweise auf Fehlverhalten bestimmter Krankenhausmitarbeiter/innen aufgrund fehlender eigener Beweiserhebungs- und Beweissicherungsmöglichkeiten nicht hinreichend belastbar überprüfen“ könne, so die AOK.

Man sei „für die gerichtsfeste Aufklärung der Vorwürfe auf die Ermittlungsarbeit der Strafverfolgungsbehörden angewiesen“.

Ermittlungsverfahren läuft

Der Vorgang steht im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren gegen fünf aktive und ehemalige Ärzte des Klinikums. Die Staatsanwaltschaft untersucht dabei den Anfangsverdacht auf Abrechnungsbetrug, fahrlässige Tötung, unterlassene Hilfeleistung und Körperverletzung.

Das Verfahren ausgelöst hat der Freitod einer Oberärztin, die intern medizinische Entscheidungen und Abläufe kritisiert hat. Gegen die Frau stand eine Kündigung im Raum, sie nahm sich noch am gleichen Tag das Leben. Die Klinik hat ihre Vorwürfe stets als falsch zurückgewiesen.