Die Pläne der Stadtverwaltung für neue Unterkünfte für Geflüchtete stoßen weiter auf Kritik. Wie berichtet, soll es insgesamt fünf neue Standorte geben. Einer davon soll auch in Allmannsweiler entstehen, wo sich als Reaktion Bürger zusammengeschlossen haben. Sie fühlen sich vor vollendete Tatsachen gestellt und befürchten eine „Überforderung“ ihres Stadtteils.

Bereits in der Bürgerinformation am vergangenen Freitag hatten viele Bürger die Pläne der Stadt scharf kritisiert. Für zahlreiche Menschen in Allmannsweiler sind offenbar auch nach der Veranstaltung noch Fragen offen.

Rund 200 Anwohner haben sich am Sonntag an der Ecke Eggenweg und Gabelweg getroffen - an dem Grundstück, auf dem die Unterkunft entstehen soll. Auf der 2400 Quadratmeter großen Fläche ist ein Neubau zur „temporären Nutzung“ mit zwei Geschossen und maximal 150 Plätzen geplant.

Anwohner wollen „deutliches Signal“ senden

Zu viele - das scheint die einhellige Meinung in Allmannsweiler zu sein. Weshalb sich die Anwohner zu einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen haben, um gegen die Pläne zu protestieren. „Wir fühlen uns außen vor gelassen und wollen ein deutliches Signal an die Stadt senden, dass es so nicht geht“, sagte ein Sprecher der Bürgerinitiative.

Anwohner aus Allmannsweiler verteilen sich auf dem Grundstück im Eggenweg, um die Größe der Fläche zu verdeutlichen. Und sie zeigen rote Karten in die Kamera, als Zeichen ihres Unmuts. (Foto: privat )

Die Anwohner hätten den Eindruck, dass die Pläne „hinter verschlossenen Türen“ geschmiedet worden seien - ohne Rücksicht darauf, dass eine so große Anzahl an Geflüchteten eine zu große „Herausforderung“, gar eine „Überforderung“ für den Stadtteil seien.

Die Initiative betont, dass sie sich keineswegs gegen Menschen richte, die vor Krieg und Leid flüchten. „Wir sind solidarisch, tolerant und weltoffen“, sagte der Sprecher. In dem Viertel würden Personen mit vielfältigen Hintergründen leben - viele junge Familien und auch Menschen mit Migrationshintergrund.

„Allmannsweiler zeigt, wie Integration gelingen kann“, so der Sprecher. Trotzdem stelle man sich die Frage, warum gerade der Standort im Eggenweg von den insgesamt 48 geprüften der richtige sein soll - zumal für so eine große Unterkunft.

Was sind die Kriterien der Standortauswahl?

Ein Hauptkritikpunkt der Allmannsweiler: Es sei für die Bürger nicht transparent und nachvollziehbar, nach welchen Voraussetzungen die Verwaltung sich für oder gegen einen Standort entschieden hat, berichtete der Sprecher.

„Wir fordern, dass die Stadt diesen Kriterienkatalog offenlegt.“ Auch in der Info-Veranstaltung am Freitag hätten die Verantwortlichen auf die Frage danach keine zufriedenstellende Antwort gegeben, kritisierte er.

Fotoaktion: Anwohner in Allmannsweiler zeigen den städtischen Plänen für eine Flüchtlingsunterkunft im Eggenweg symbolisch die rote Karte. (Foto: Florian Peking )

Ihrem Unmut haben die 200 Anwohner in Allmannsweiler am Sonntag auch symbolisch Ausdruck verliehen. Sie positionierten sich auf dem Grundstück, um sich von einer Drohne fotografieren zu lassen - und jeder von ihnen zeigte eine rote Karte in die Linse. Neben dem bildhaften Protest sind aber noch weitere Schritte geplant.

Die Initiative habe Unterschriften in Allmannsweiler gesammelt. „Außerdem wollen wir in einen Dialog treten“, berichtete der Sprecher. Man werde ein Schreiben an den Gemeinderat senden und auch auf die Fraktionen im Einzelnen zugehen. Und das möglichst schnell - denn bereits in der nächsten Sitzung des Gemeinderats am Montag, 5. Februar, stehen die Pläne für die Unterkünfte auf der Tagesordnung.