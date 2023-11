Friedrichshafen

Anrufe falscher Polizeibeamter

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Anfang dieser Woche wurden vorwiegend ältere Menschen aus dem Bodenseekreis von Betrügern am Telefon belästigt, so die Polizei. Die Anrufer gaben sich als angebliche Polizeibeamte aus und schilderten, dass in der Nachbarschaft aktuell Einbrecherbanden unterwegs seien.

Veröffentlicht: 23.11.2023, 16:43 Von: sz