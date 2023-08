Ein Abend an dem Sätze fallen, die im Gedächtnis bleiben, der aber auch etwas provokanter hätte sein dürfen: Judith Rosmair hat im Kleinen Zelt auf dem Kulturufer Schlüsseltexte der feministischen Literatur vorgetragen.

Die freischaffende Schauspielerin bringt dafür die Arbeiten verschiedener Frauen zu verschiedenen Zeiten zusammen. Im Mittelpunkt stehen die englische Schriftstellerin Virginia Woolf und ihr Essay „Ein Zimmer für sich allein“ (A Room of One's own). Die zentrale Botschaft: Frauen brauchen Geld und ein eigenes Zimmer. Damit sie unabhängig sind und sich von äußeren Zwängen lösen können.

Es fehlt die Wut

Ein sozialkritischer Halbsatz sticht relativ früh am Abend hervor. Er geht auf die zeitgenössische Journalistin und Feministin Laurie Penny zurück: „Und während sich eine kleine Zahl extrem privilegierter Frauen Gedanken über die gläserne Decke macht, füllt sich der Keller mit Wasser.“ Doch anstatt Wut über diesen Zustand auszudrücken oder ihn mit Beispielen zu unterstreichen, bleibt Rosmairs Performance zurückhaltend.

Sie trägt die Textausschnitte stehend oder sitzend vor, immer wieder begleitet von Musik aus den Boxen. Die Kompositionen stammen von der Hamburger Musikerin Anna Bauer. Mit ihrem Auftritt kreiert Rosmair eine ruhige Stimmung im Zelt, die über fast 90 Minuten die volle Konzentration der Zuhörerinnen (die Mehrzahl der Besucher ist weiblich) verlangt. Livemusik hätte dem Publikum kleine Verschnaufpausen gegönnt und das Gesagte unterstreichen können.

Abend regt zum Nachdenken an

Aufrütteln tut der Abend nicht, doch er regt zum Nachdenken an. Was wäre beispielsweise, wenn Shakespeare eine Schwester mit der gleichen Begabung wie er gehabt hätte? Diese Frage stellte Virginia Woolf, verbunden mit den Überlegungen, wie das Leben der Schwester wohl ausgesehen hätte.

Immer wieder geht es um den männlichen Blick auf Frauen in der Vergangenheit. Um Frauen, die in der Literatur überhöht, im wahren Leben aber kleingehalten wurden. Auch zeitgenössische Autorinnen wie eben Penny Laurie, Judith Butler oder die vor allem als Musikerin berühmte Patti Smith kommen zu Wort. Zentrale Figur aber bleibt Virginia Woolf. Sie ist die einzige, über die das Publikum Biografisches erfährt — aus der Perspektive und mit den Sätzen einer Frau, ihrer Haushälterin Louie Mayer.