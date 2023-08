Anmeldungen von PV–Anlagen schnellen in die Höhe

Die sogenannte „Energiewende“ sorgt auch im Stromnetz vom Stadtwerk am See für deutlich mehr „Verkehr“. Der Grund laut Pressemitteilung: Es werden deutlich mehr Photovoltaik–Anlagen, eAuto–Ladestationen und Wärmepumpen in Betrieb genommen. Der Energieversorger hat eigenen Angaben zufolge jedoch früh Kapazitäten erhöht.

Die Anmeldungen von PV–Anlagen schnellen derzeit in die Höhe. Im ersten Halbjahr 2023 wurde mit 953 Anfragen im Netzgebiet des Stadtwerks (Friedrichshafen, Überlingen, Frickingen und Daisendorf) ein neuer Rekord aufgestellt. Auf das Jahr hochgerechnet bedeutet das eine Verachtfachung der Anmeldezahlen gegenüber 2021. Auch bei der Anlagenleistung ist ein deutlicher Anstieg zu sehen. So gibt es immer mehr große Anlagen mit einer Leistung von 100 Kilowatt Peak (kWp) und mehr.

Auch der Ausbau von privaten Wallboxen und Ladestationen für eAutos legte der Pressemitteilung zufolge in den letzten beiden Jahren stark zu. Um das Ladeverhalten von eAuto–Inhabern analysieren und besser vorhersagen zu können, arbeitet das Stadtwerk derzeit mit einem Startup–Unternehmen zusammen. „Allein in den nächsten Monaten nehmen wir sechs große Ladestationen in Betrieb, die zusammen so viel Leistung wie ein großer Industriebetrieb beziehen können“, erklärt Jan Etzel, Leiter Stromnetzbetrieb beim Stadtwerk am See. Das zeige deutlich, dass sich die Bewohner der Region aktiv an der Energie– und Verkehrswende beteiligen. Das Stadtwerk am See allen voran ebenso: „Wir haben unser fast 1500 Kilometer langes Stromnetz schon in der Vergangenheit sehr gut ausgebaut und dimensioniert, daher können wir den starken Zuwachs der Elektrifizierung gut bewältigen.“

Dennoch stelltder Wandel zur Elektrifizierung das Netz vor Herausforderungen. Denn Wärmepumpen und PV–Anlagen sorgen für Produktions– und Verbrauchsspitzen im Netz, beispielsweise an einem kalten Wintertag oder im Sommer bei strahlenden Sonnenschein. In Zukunft müssen Verbraucher und Erzeuger jedoch deutlich besser in Einklang gebracht und gesteuert werden, um Spitzenlasten glätten zu können. „Mit dem Einbau von Messtechnik und der smarten Zähler bereiten wir unsere Netze auf die intelligente Steuerung vor“, berichtet Etzel. „Und selbst damit rechnen wir in den nächsten 20 Jahren mit einer Verdreifachung der Last. Ohne künstliche Intelligenz würde sich die Last verfünffachen.“ Deswegen arbeitet das Stadtwerk am See schon jetzt am Stromnetz der Zukunft und investiert jährlich fünf Millionen Euro in den Ausbau und die Modernisierung des Netzes.

Bereits 2020 arbeitet das Stadtwerk am See am Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zur Steuerung der Netze. Dazu hatten sich das Stadtwerk, die Hochschule in Konstanz, das Fraunhofer–Institut für Solare Energiesysteme, das International Solar Energy Research Center Konstanz und ein weiterer Energieversorger zusammengeschlossen. Die Künstliche Intelligenz soll dabei Verbraucher und Erzeuger intelligent steuern und somit das Netz stabil halten. Die KI ist für diese Aufgabe hervorragend geeignet, da sie mit den aktuellen Netzdaten „gefüttert“ wird und jeden Tag weiter dazu lernt, berichtet Etzel. „Sie ist in der Lage diese Datenflut zu bearbeiten und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Natürlich alles unter der Prämisse, dass die Kunden stets ausreichend mit elektrischer Energie versorgt werden.“