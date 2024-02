Drei Monate nach der Flucht: Wie sich eine Ukrainerin in Friedrichshafen einlebt

Olha ist einen Tag nach ihrem 26. Geburtstag vor dem Krieg in der Ukraine geflohen. Ende Februar kam sie in Friedrichshafen an und hat bei ihrem Freund Unterschlupf gefunden.

Kurz darauf hat sie mit der Schwäbischen Zeitung über ihre Flucht und Ankunft in Friedrichshafen gesprochen. Doch wie geht es ihr jetzt, fast drei Monate später? Obwohl sie eine wichtige Bezugsperson in der Stadt hat, ist das Einleben nicht leicht und sie vermisste ihren Hund Rick, den sie in der Ukraine hatte zurücklassen müssen.

Er fehlte ihr so sehr, dass sie über Ostern die Reise nach Kiew wagte, um ihren Spitz zu holen – und um ihre Wohnung aufzulösen. Denn bislang hatte sie für ihr Appartement weiterhin Miete gezahlt, ebenso das Gehalt der Hundesitterin, die auf ihren Hund aufgepasst hatte. Die Reise haben sie und ihr kleiner Hund unbeschadet überstanden.

Registrierung im Rathaus, Krankenversicherung im Landratsamt

Viele wichtige Dinge für ihren Aufenthalt in Deutschland hat Olha direkt nach ihrer Ankunft organisiert. „Ich war sehr früh dran. Am Anfang wusste niemand so richtig, was sie mit uns machen sollen“, erinnert sie sich. „Das ist aber besser geworden. Inzwischen wurden alle Fragen gestellt.“

Sie registrierte sich beim Ausländeramt im Häfler Rathaus. Dort habe sie eine Aufenthaltsgenehmigung inklusive einer Arbeitsberechtigung erhalten, berichtet sie. Ein Konto bei der Sparkasse habe sie ebenfalls eröffnet, für das sie allerdings Gebühren zahlen muss. Auf ihre ukrainischen Ersparnisse habe sie gegenwärtig keinen Zugriff.

Warum sie 200 Euro zurückzahlen muss

Beim Landratsamt erhielt sie eine Krankenversicherung, ein Startguthaben von 200 Euro und sie beantragte Grundsicherung. Doch dann der Schreck. Die Behörde wollte, dass ihr Partner seine Einkommensverhältnisse offenlegt. „Wenn ihr zusammenlebt, muss er für dich aufkommen“, sei ihnen gesagt worden, berichtet sie. „Aber ich möchte doch auch ein bisschen unabhängig sein“, sagt sie unglücklich.

Die 200 Euro, die sie am Anfang als Unterstützung erhalten habe, musste sie zurückzahlen. Ihr Freund, der namentlich nicht genannt werden möchte, reagiert verärgert: „Wir werden in diesem Fall behandelt, als wären wir verheiratet, genießen aber nicht die steuerlichen Vorteile eines Ehepaars.“

Im Bereich der Grundsicherung sei dieses Vorgehen Usus, erklärt Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamts im Bodenseekreis. Bei einer sogenannten Bedarfsgemeinschaft gehe man davon aus, dass derjenige, der ausreichend Einkommen oder Vermögen hat, für den anderen aufkommt.

Eine Bedarfsgemeinschaft muss keine Ehe sein, sondern das können auch zwei Personen sein, die Verantwortung füreinander tragen und dabei mehr sind, als eine reine Wohngemeinschaft.

Deutschkurs in der Volkshochschule dauert vier Monate

Die 26-Jährige lässt sich von diesem Ärgernis nicht unterkriegen und versucht, sich einzuleben, in einer Stadt, die deutlich kleiner und überschaubarer ist als die Millionenstadt Kiew. „Ich mag den See und die Berge“, meint sie lachend. Zweimal pro Woche besucht Olha an der Volkshochschule in Friedrichshafen einen dreistündigen Deutschkurs. Insgesamt soll er vier Monate dauern.

Den Kurs bekomme sie bezahlt, müsse daher aber auch regelmäßig teilnehmen. Einfach sei Deutsch nicht, auch weil sich die Alphabete unterscheiden. Ukrainisch wird mit kyrillischen Buchstaben geschrieben.

Was sie alles Neues lernt

Olhas große Hoffnung: Dass die Sprache der Schlüssel zu einem Job ist. „Es ist schwierig, Arbeit zu finden, die meisten wollen bessere Deutschkenntnisse“, berichtet sie, die einen Masterabschluss in Touristik hat und Ukrainisch, Russisch sowie Englisch spricht.

Die 26-Jährige ist sehr froh, jetzt ihren Hund bei sich zu haben. Ihr Freund arbeitet tagsüber, ihre Freundin, mit der sie zusammen geflohen ist, sei weiter in die Schweiz gezogen: „Ich bin viel allein.“

Auch wenn ihr Partner und dessen Freunde für sie da seien und sie unterstützten. „Ich bin manchmal sehr traurig, aber sie helfen mir“, sagt Olha. Und: „Ich lerne viel Neues.“ Dazu zählt nicht nur Deutsch, sondern auch Radfahren. Ihr Freund bringt ihr das gerade bei.