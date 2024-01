Anhänger von Fridays for Future sind am Freitag wieder durch Friedrichshafen gezogen. An der Demo nahmen rund 30 Menschen teil - deutlich weniger als zuletzt. Zu Aktionen der Bewegung im vergangenen Jahr waren stets mehrere Hundert Teilnehmer gekommen.

Die Demonstrierenden zogen von ihrem Treffpunkt am Franziskusplatz zum Häfler Rathaus. Zwischenzeitlich bewegte sich der Demo-Zug auf der Straße, weshalb es zu kleinen Einschränkungen im Verkehr kam.

Auf den bunten Plakaten und Bannern der Teilnehmer waren Sprüche wie „Kohlestopp“ oder „Eco statt Ego“ zu lesen. Mit Aktionen wie jener in Friedrichshafen will Fridays for Future mehr Ehrgeiz im Kampf gegen die Klimakrise einfordern.