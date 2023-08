Am helllichten Tag kam es auf der Schanzstraße am Freitag vor einem Einkaufsgeschäft zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall, bei dem gegen 9.45 Uhr mehrere unbekannte Angreifer vor dem Geschäft auf zwei Männer im Alter von 32 und 31 Jahren losgingen.

Dabei verletzten sie die Opfer nicht unerheblich und suchten im Anschluss das Weite. Den Angaben der beiden Opfer und eines Zeugen zufolge, der mit einem Besenstiel zu Hilfe eilte, soll bei dem Übergriff auch ein Schlagring und eine Eisenstange eingesetzt worden sein.

Personenbeschreibung: Wer hat etwas gesehen?

Die Gruppe, bestehend aus mutmaßlich fünf Tätern, flüchtete nach dem Angriff in Richtung See. Die Männer werden als etwa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 160 bis 170 cm groß beschrieben, sie sollen augenscheinlich Vollbart getragen haben.

Personen, die Zeugen der Auseinandersetzung wurden oder in Tatortnähe auf tatverdächtige Personen aufmerksam geworden sind, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 07541/701—0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Die Polizei geht davon aus, dass wegen des Wochenmarktes und der unmittelbaren Nähe dazu einige Zeugen die Männer gesehen haben könnten.

Ermittlungen laufen

Die Beamten gehen bereits ersten Hinweisen und einer möglichen Vorbeziehung der Beteiligten nach. Die Ermittlungen zum genauen Hergang, der Identität der Tatverdächtigen und dem Hintergrund der Tat dauern aktuell noch an.