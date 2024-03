In vielen Kinderkrankenhäusern in Deutschland mangelt es an Personal und Geld. Auch in der Kinderklinik in Friedrichshafen sorgt das für Herausforderungen.

Zwar weise man keine Kinder mit einem Notfall ab, sagt Steffen Kallsen, Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche am Klinikum Friedrichshafen. Man arbeite aber mit umliegenden Häusern und den universitären Versorgern in Baden-Württemberg eng zusammen, wenn es Engpässe gibt.

Gut möglich, dass die Kooperation mit der Ravensburger Oberschwabenklinik (OSK) bei diesem Thema künftig noch intensiver wird.

Gut ausgebildetes Personal ist knapp

Es ist ein normaler Vormittag in der Kinderklinik in Friedrichshafen. Steffen Kallsen führt durch die Flure. An den Wänden hängen Kinderzeichnungen, auf einer Theke liegen Dokumente und direkt daneben hat ein großes Stofftier seinen Sitzplatz.

Die Atmosphäre ist freundlich. Die Pflegerinnen und Pfleger gehen ihre Wege mit routiniertem, flotten Gang - von Gehetztheit oder gar Überforderung ist jedoch nichts zu spüren.

Fakten zur Kinderklinik Acht Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin arbeiten in der Kinderklinik in Friedrichshafen. Hinzu kommen zehn Assistenzärzte. Neben der Allgemeinstation mit 22 Betten gibt es vier Spezialambulanzen (Neuropädiatrie, Kindersonografie, Kinderkardiologie und Allergologisch-/Pulmonologische Ambulanz). Außerdem eine Pädiatrische Psychosomatik, in der derzeit bis zu 14 Kinder behandelt werden, mit einer Institutsambulanz der Pädiatrischen Psychosomatik in Zusammenarbeit mit dem ZfP Weissenau. Außerdem im Mutter-Kind-Zentrum angesiedelt: die neonatologische Intensivstation des Level II Perinatalzentrums für kranke Neu- und Frühgeborene mit 14 Plätzen. Zur Kinderklinik gehören zudem drei Kreißsäle. Laut Steffen Kallsen gibt es am Häfler Klinikum pro Jahr zwischen 1200 bis 1400 Geburten. In der Tettnanger Klinik, die ebenfalls zum Medizin-Campus Bodensee (MCB) gehört, sind noch einmal 800 bis 900.

„Es gibt hier keine Hektik, alles läuft professionell ab“, sagt Steffen Kallsen. Das allerdings funktioniere nur mit gut ausgebildeten Mitarbeitern, so der Chefarzt weiter.

Und genau da liegt eines der großen Probleme in der Klinik. Obwohl man mit weniger Personal arbeite als früher, versorge man weiterhin die gleiche Anzahl an Patienten, berichtet er.

Schwierige Situation vor allem im Winter

Die Mitarbeiter bringen sich laut Kallsen maximal ein, um weiterhin eine gute Behandlungsqualität zu gewährleisten. „Das funktioniert erstaunlich gut, kostet langfristig aber wahnsinnig viel Kraft“, sagt er.

Gerade in der kalten Jahreszeit, wenn besonders viele Kinder und Jugendliche krank sind, führe das zu immensen Herausforderungen.

Das Mutter-Kind-Zentrum in Friedrichshafen kümmert sich um kranke Kinder und Jugendliche. (Foto: Florian Peking )

„Durch diesen Winter sind wir nur mit maximaler Mühe gekommen. Aber an unserer Versorgungsqualität hat sich nichts geändert. Wir machen alles, dass es klappt“, sagt Steffen Kallsen, der betont, wie stolz er auf sein Team sei.

Kritik an neuer Pflegeausbildung

Doch woher kommt der Mangel an Personal? Steffen Kallsen sieht eine Ursache in Veränderungen bei der Pflegeausbildung. Das klassische Berufsbild gibt es seit dem Jahr 2020 nicht mehr. Damals wurden die bisherigen Ausbildungen der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege und der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zusammengeführt.

„Wenn ich heute vorhabe, Kinderkrankenschwester zu werden, muss ich erst einmal zwei Jahre völlig fachfremde Dinge machen“, erläutert der Arzt. Erst im dritten Jahr komme die entsprechende Spezialisierung dran.

Das schrecke potenziellen Nachwuchs ab. Zusätzlich dürften auch Kinderärzte in Zukunft immer mehr zur Mangelware werden, so Kallsen.

Zugespitzt wird das Problem durch gesetzliche Untergrenzen beim Personal. Auf der Allgemeinstation etwa, die eigentlich mit 22 Betten ausgestattet ist, darf eine Pflegekraft aufgrund dieser Vorgaben maximal sechs Kinder betreuen.

Gesetzliche Quote erschwert Arbeit

Fehlt das Personal für die Quote, muss die Klinik die Betten reduzieren - ansonsten drohen ihr harsche Sanktionen der Krankenkassen. Gleichzeitig dürfe es natürlich keine unterlassene Hilfeleistung geben, macht Steffen Kallsen das Dilemma deutlich und fügt an: „Kinder, die mit einem Notfall kommen, weisen wir nicht ab. Egal, wie voll wir sind.“

Was allerdings zum Alltag gehöre, sei die Zusammenarbeit mit anderen Häusern. In Fällen, in denen es der Zustand des Patienten erlaubt, überweise man Patienten - auch um bei „Belegungsspitzen“ handlungsfähig zu bleiben, so Kallsen.

„Auch Kinder können sehr ernste Krankheiten haben, beispielsweise Herzfehler oder Leukämie und werden dann an speziellen Zentren versorgt - etwa in Universitäten.“ Gleichzeitig komme es aber auch regelmäßig vor, dass die Häfler Kinderklinik Kinder aus anderen Regionen - zuletzt etwa aus Ulm - übernehme. „Wir versuchen, vernünftig zu agieren“, sagt der Chefarzt.

Wie es um den Austausch zwischen MCB und OSK steht

Das gilt aus Sicht von Steffen Kallsen auch für eine mögliche intensivere Vernetzung mit der Ravensburger Oberschwabenklinik. Vonseiten der OSK hatte es zuletzt einen entsprechenden Vorstoß gegeben.

Ziele seien eine engere Zusammenarbeit und konstruktiver Austausch über das medizinische Angebot. „Was das konkret inhaltlich bedeutet, weiß ich noch nicht“, sagt dazu Steffen Kallsen.

„Mir und meinem Team geht es hauptsächlich um zukünftige Synergien und um belastbare Vernetzungsstrukturen, in denen beide Kliniken zusammenwirken können.“ Noch vor Ostern würden sich beide Häuser zu einem Gesprächstermin treffen, bei dem mögliche Schnittmengen geklärt werden sollen.