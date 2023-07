Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer, der einen Unfall am Kreisverkehr Goethestraße/Ehlersstraße beobachtet haben könnte und bittet ihn, sich zu melden. Zu dem Unfall kam es, weil ein 26–jähriger Autofahrer am Samstag um 17.58 Uhr deutlich zu schnell in den Kreisverkehr einfuhr. Den Sachschaden benennt die Polizei in ihrem Bericht fünfstellig.

Wie die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen bislang ermitteln konnten, fuhr der Unfallverursacher mit seinem Seat zunächst aus der AGIP–Tankstelle an der Ehlersstraße ordnungsgemäß in die Straße ein. Nach einer mutmaßlich starken Beschleunigung befuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit den Kreisverkehr und wollte diesen an der ersten Ausfahrt nach rechts in die Geothestraße verlassen.

Die Mauer stand im Weg

Dabei touchierte er jedoch mit den linken Rädern des Fahrzeugs die dortige Verkehrsinsel und kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einer Mauer, wodurch die auf einer Länge von 2,5 Metern aus dem Boden gerissen und mitsamt einem Zaun umgeworfen wurde.

Nachdem ein vor Ort befindlicher Zeuge zunächst angab, das Fahrzeug geführt zu haben, konnten die Polizeibeamten aber schnell den eigentlichen Unfallfahrer ermitteln. Dieser ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zum Unfallhergang gab er an, dass ein Bremsversagen zur überhöhten Geschwindigkeit und somit zum Verkehrsunfall geführt habe. Am Unfallfahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 6000 Euro. Der Sachschaden an der umgeworfenen Mauer sowie dem Zaun beläuft sich auf einige tausend Euro.

Wagen sichergestellt

Zur Ermittlung eines möglichen technischen Defektes am Fahrzeug, wurde der Wagen durch die Polizei sichergestellt und durch ein hinzugerufenes Abschleppunternehmen abtransportiert. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter 07541 701—3104 zu melden. Der bislang unbekannte Fahrradfahrer könnte den Verkehrsunfall ebenfalls beobachtet haben.