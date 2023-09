Andreas Rohrbeck holt junge Talente in erstes Team

Die erste Männermannschaft der HSG Friedrichshafen–Fischbach hat vor dem Liga–Auftakt in der Handball–Bezirksliga unter der Woche noch einmal ein letztes Testspiel absolviert. Es ging darum, sich den letzten Feinschliff für den Punktspiel–Auftakt beim SC Lehr am Samstag, 16. September, ab 17.30 Uhr, in der Sporthalle Ulm–Nord abzuholen.

Die offizielle Generalprobe am Sonntag ging schief, als die Blisshards das Erstrundenaus im Handball–Bezirkspokal am Kampfgericht quittieren mussten. Was bei der 15:24–Niederlage in der Häfler Bodenseesporthalle gegen die Reserve der MTG Wangen nicht so gut klappte, waren die Passgenauigkeit und die Chancenverwertung.

Der Häfler Torgarant ist noch fraglich

Einen besseren Tag sollte die HSG zum Rundenauftakt nun also im Ulmer Norden erwischen, um an die siegesverwöhnte Rückrunde der abgelaufenen Saison 2022/2023 anknüpfen zu können. Gegen Wangen funktionierte beispielsweise die Abwehrarbeit im Zusammenspiel mit Keeper David Pietsch ordentlich. „Ich habe in den bisherigen Trainingsspielen auch viele positive Momente gesehen, in denen wir eine gute Leistung abgerufen haben. Das sollte uns, trotz möglicher Ausfälle, positiv stimmen.“

Ob es für den kürzlich im Training umgeknickten Torgaranten Julian Fischinger reichen wird, entscheidet sich kurzfristig. In der Sommervorbereitung hatte es die HSG mit einem großen 20–Mann–Kader versucht, um zusätzliche Reizpunkte zu setzen. Heißt, es gab einen offenen Kampf um die verbleibenden 14 Plätze in der ersten Mannschaft, die mittlerweile einige junge Gesichter aufweist, weil die eine oder andere Stammkraft studien– oder urlaubsbedingt erst einmal fehlen wird. Ziel sei es, diese jungen Talente fest ins Team einzubauen oder ihnen — im Falle von Verletzungen — zusätzliche Spielanteile abseits des Reserveteams (Kreisliga A) zu ermöglichen. Zwei von ihnen, nämlich Moritz Ksobiak und Ben Leichtle, durften im Pokal gleich ran — ebenso wie Keeper Florian Richter, der auf Julian Wenzel folgte, der zur MTG Wangen II wechselte.

Die HSG Langenargen-Tettnang, letztjähriger Ligakonkurrent der Blisshards, sollte an diesem Samstag eigentlich ein Pokalspiel beim SC Vöhringen bestreiten. Geplant war, mit einem gemischten Team anzutreten. Doch aufgrund zu weniger Leute – es standen nur etwa fünf Handballer zur Verfügung – musste Langenargen-Tettnang die Partie absagen und ist in der ersten Runde aus dem Bezirkspokal ausgeschieden. (nib)