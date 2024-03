Ana Strika öffnet das ZF-Turmatelier

Ana Strika ist die 43. Artist-in-Residence der ZF Kunststiftung und öffnet beim 37. Kunst-Freitag am 15. März von 19 bis 22 Uhr das ZF-Turmatelier im Zeppelin-Museum Friedrichshafen.

Die Schweizer Künstlerin beschreibt ihre Arbeitsweise im Wesentlichen als eine prozesshafte Suchbewegung über die Form und Formfindung des kreativen Schaffens an sich, heißt es in einer Pressemitteilung. Ihre Installationen entstehen in Resonanz mit Raum, Zeit und Anlass und speisen sich aus ihrem gesammelten und geordneten Materialfundus: Kartons, Papierstücke, Paketschnüre, Äste, Holzresten oder Gips. Die Elemente setzt sie nach einem Baukastenprinzip ein. Dabei ergeben sich Konstellationen, in denen die Objekte in neuen Bedeutungsebenen zusammenfinden. Die deutungsoffenen Formen und die vielfältigen Materialien spielen mit der Erinnerung und der Assoziationsgabe der Betrachter.

Ihr „Requisitenlager“ befindet sich im ständigen Wandel zwischen Atelier und Ausstellungsraum. Nach Friedrichshafen will Ana Strika zunächst vor allem Arbeitsmaterialien mitbringen: Ideenfragmente, Mindmaps, Bilder und Zeichnungsmaterial. „Ich bin gespannt, wie die Eindrücke, Zufälle und Begegnungen in der neuen Umgebung in mein prozessorientiertes Schaffen einfliessen werden“, erklärt Ana Strika, die sich besonders auf den Austausch mit den Besuchern beim Kunst-Freitag freut.

Ana Strika wurde 1981 in Zürich geboren, wo sie auch lebt und arbeitet. Sie studierte Bildende Kunst an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdk). Neben zahlreichen Auszeichnungen erhielt sie 2021 ein Werkjahr der Stadt Zürich Kultur, 2019 einen Werkbeitrag Bildende Kunst des Kantons Zürich und 2016 einen Anerkennungspreis der UBS-Kulturstiftung sowie ein sechsmonatiges Atelierstipendium der Stadt Zürich Kultur in Istanbul. 2023 hatte sie ein dreimonatiges Atelierstipendium der Jakob und Emma-Windler-Stiftung im Chretzeturm in Stein am Rhein. 2024 ist Ana Strika Artist in Residence der ZF Kunststiftung in Friedrichshafen.