Ana Strika erhält 2024 das Stipendium der ZF Kunststiftung

Das Präsenzstipendium der ZF Kunststiftung für das Jahr 2024 geht an die Schweizer Künstlerin Ana Strika. Sie ist die 43. Artist in Residence der ZF Kunststiftung und wird 2024 im ZF-Turmatelier im Zeppelin-Museum Friedrichshafen leben und arbeiten.

Ana Strika wurde 1981 in Zürich geboren, wo sie auch lebt und arbeitet. Sie studierte Bildende Kunst an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdk). Ihre Arbeitsweise ist im Wesentlichen eine prozesshafte Suchbewegung über die Form und Formfindung des kreativen Schaffens an sich. Ihre Installationen entstehen in Resonanz mit Raum, Zeit und Anlass und speisen sich aus ihrem gesammelten und geordneten Materialfundus: Kartons, Papierstücke, Paketschnüre, Äste, Holzresten oder Gips besteht. Ihr „Requisitenlager“ befindet sich im ständigen Wandel zwischen Atelier und Ausstellungsraum. Ihre Elemente setzt sie nach einem Baukastenprinzip ein. Dabei ergeben sich Konstellationen, in welchen die Objekte in neuen Bedeutungsebenen zusammenfinden. Die deutungsoffenen Formen und die vielfältigen Materialien spielen mit der Erinnerung und Assoziationsgabe der Betrachter:innen.

Die Werke von Ana Strika finden sich in der Kunstsammlung der Stadt Zürich, der Sammlung des Kunst(Zeug)Haus in Rapperswil-Jona, der Kunstsammlung des Kantons Zürich und im Kunstmuseum Bern.