Osterzeit bedeutet auch Ferienzeit und somit viel Freizeit für die Familie. Die Redaktionen rund um den Bodensee haben einige Tipps für die Osterferien zusammengestellt.

Das findet in Friedrichshafen statt:

Theaterstück „Konferenz der Tiere“ am Mittwoch, 27. März, um 16 Uhr. Das Theater der Jungen Welt Leipzig gastiert im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen. Gespielt wird Erich Kästners Utopie „Konferenz der Tiere“ aus dem Jahr 1949. Hier versammeln sich Tiere, um über die Zukunft aller zu diskutieren. Tickets für die Veranstaltung kosten acht Euro.

Mittelalterliche Erlebnisführung durch die Sonderausstellung im Schulmuseum am Dienstag, 26. März, von 10.30 bis 12 Uhr. Kinder können dort eine spielerische Zeitreise ins Mittelalter erleben und im Anschluss Wappenschilder und Amulette basteln. Die Veranstaltung ist für Kinder ab sieben Jahre und kostet fünf Euro inklusive der Materialien vor Ort.

In der Sonderausstellung des Schulmuseums zum Thema Mittelalter können Kinder einiges entdecken. Unter anderem geht die Ausstellung der Frage nach, wie sich das Mittelalterbild für Kinder im Laufe der Zeit verändert hat (Foto: ©anja koehler )

Karfreitagskonzert Vokalensemble Camerata Serena am Freitag, 29. März, um 17 Uhr. Das Vokalensemble Camerata Serena und das Barockorchester La Banda spielen auf historischen Instrumenten und mit ausdrucksstarken Interpretationen im Graf-Zeppelin-Haus. Die Preise für Tickets betragen zwischen 18 und 48 Euro.

Schlemmermarkt mit den Wirtshausmusikanten am Samstag, 6. April, von 9 bis 14 Uhr. Samstag ist in Friedrichshafen auf dem Adenauerplatz der erste Schlemmermarkt-Tag nach der Winterpause. Den Auftakt gestalten in diesem Jahr Walter Ruf und seine Wirtshausmusikanten. Wer eine Kinderbetreuung braucht, kann sich an das Kindernest gleich in der Nähe des Adenauerplatzes in der Schanzstraße 19 wenden. Es bietet stundenweise Kinderbetreuung für Kinder von null bis sieben Jahren für vier Euro die Stunde.

Das findet in Tettnang statt:

Kinderkostümführung im Schloss am Sonntag, 31. März, um 11 Uhr. Eine Schlossführung der etwas anderen Art: Dort können vier- bis zwölfjährige Kinder erleben, wie der Alltag im Schloss aussah und welche Kleidung dabei getragen wurde. Die Veranstaltung dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 7,50 Euro pro Teilnehmer.

Einmal Graf und Gräfin sein: Bei der Kinderkostümführung im Schloss in Tettnang können Kinder sich austoben. (Foto: pr )

Ausstellung „Rette die Welt - zumindest einmal Graf und Gräfin sein: Bei der Kinderkostümführung im Schloss in Tettnang können Kinder sich austoben.in bisschen“ seit Mittwoch, 13. März bis Montag, 8. April. Die Ausstellung der Verbraucherzentrale Bayern kann die ganzen Osterferien in der Stadtbücherei Tettnant besucht werden. Dort gibt es beispielsweise Tipps, was jeder im Leben tun kann, um den Rohstoffverbrauch zu reduzieren. Unter anderem gibt es auch eine Audiostation und ein „lebendes Buch“, das weitere Informationen bietet. Die Stadtbücherei bleibt am Ostersamstag geschlossen und macht am Grün-Donnerstag bereits um 14 Uhr zu. Ansonsten ist die Bücherei dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Auch die beiden Strohballenkühe (eine der Neuerungen 2023) schauen neugierig voraus auf das, was sich auf die Saison 2024 hin im Spieleland tut. (Foto: rwe )

Freizeitpark Ravensburger Spieleland ab Donnerstag, 28. März. Der Freizeitpark in Meckenbeuren bei Tettnang öffnet nach der Winterpause wieder. In den Osterferien soll das neue Maskottchen im Park vor Ort sein. Geöffnet hat das Spieleland in den Osterferien täglich von 10 bis 17 Uhr. Die Tageskarte kostet 43 Euro und der Eintritt ist für Kinder unter drei Jahren frei. Sollte in den Ferien das Wetter mal schlecht sein, können Familien auch die Lufti Kinderspielewelt in Meckenbeuren besuchen. Der Indoorspielplatz hat mittwochs bis freitags von 14 bis 19 Uhr und am Wochenende von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Kinder beträgt 9,50 Euro und für Erwachsene 4,50 Euro.

Das findet in Lindau statt:

Historische Stadtführung am Freitag, 29. März, um 14.30 Uhr. Auf der Führung durch die historische Inselstadt Lindau gibt es Sehenswürdigkeiten wie den Leuchtturm, das Alte Rathaus oder die Peterskirche zu entdecken. Der Stadtrundgang dauert 1,5 Stunden und findet von Ende März bis Ende Oktober immer dienstags und sonntags um 10.30 Uhr und freitags um 14.30 Uhr statt. Die Kosten betragen zwölf Euro pro Person, Kinder von sechs bis 17 Jahren zahlen sechs Euro.

Der Lindauer Hafen bleibt am Abend des 26. März eine Stunde lang unbeleuchtet. Symbolfoto: Ralf Lienert (Foto: Ralf Lienert )

Bodenseeschifffahrt von Lindau am Karfreitag startet die Saison. Auch schon an den Tagen davor werden Panorama-Schifffahrten vom Lindauer Hafen aus angeboten. Die Fahrt dauert eineinhalb Stunden und kostet 18 Euro. Ab dem 29. März bieten die Bodensee-Schifffahrtsbetriebe dann wieder einen ganzen Fahrplan an und man kann mit dem Schiff auch nach Meersburg, zur Mainau oder nach Konstanz fahren.

Sängerin Gloria Rehm als Konstanze mit ihrer Puppe. ArchivFoto: Christian Flemming (Foto: Christian Flemming )

„Doktor Faust“ in der Marionettenoper am Sonntag, 31. März, um 16 Uhr. Der Klassiker Goethes Faust wird in einer kurzgefassten Neugestaltung aus dem Jahr 1980 in Lindau aufgeführt. Tickets sind erhältlich ab 27 Euro. Weitere Termine für die Aufführung gibt es im April, Mai und September.