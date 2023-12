Heiligabend kann einer der schönsten Tage im Jahreslauf sein. Aber auch ein sehr bedrückender, wenn man ihn nicht im Kreis der Familie oder eines Partners feiern kann. Für alle, denen Heiligabend eine Last ist, weil sie in dieser Zeit die Einsamkeit ganz besonders fürchten, gibt es einen Ausweg: Das Weihnachtsessen in der Alten Festhalle (Scheffelstraße 16) am Sonntag, 24. Dezember, von 16 bis 19 Uhr.

Der Abend steht steht unter dem Motto „Miteinander essen - Keiner muss allein sein“. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Es werden auch keine Spendenkassen aufgestellt.

Das Festmahl am 24. Dezember kann sich sehen lassen

Das an Heiligabend aufgefahrene Festmahl kann sich sehen lassen. Als Vorspeise gibt es Kürbiscremesuppe, als Hauptgang Rindergulasch, Serviettenknödel und Gemüse. Vegetariern wird anstelle des Rindergulaschs ein Pilzragout serviert. Es gibt auch ein Büfett mit verschiedenen Salaten. Die Nachspeise ist eine Zimtmousse.

Zubereitet wird das Essen von der Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee (Diakonie OAB). Naveed Malik, unter anderem Pächter des VfB-Vereinsheims, kümmert sich um die Salate.

Die weiteren Veranstalter sind die Bruderhaus-Diakonie, die Bahnhofsmission und durch Diakon Stefan Ardemani auch die katholische Kirchengemeinde St. Petrus Canisius. Ursprünglich hatten Ardemani und Naveed Malik vor, ein eigenes Weihnachtsessen auf die Beine zu stellen. Aber dann erfuhren sie von den bereits laufenden Vorbereitungen der Diakonie mit der Bahnhofsmission - und ziehen jetzt mit ihnen an einem Strang.

„Wenn wir ein solches Projekt verwirklichen, dann nur in der Ökumene“, freut sich Ardemani über den katholisch-evangelischen Brückenschlag. Zumal die Diakonie OAB alles Organisatorische bereits in die Wege geleitet hatte.

Die Stadt stellt die Alte Festhalle zur Verfügung

Weihnachtessen wie dieses hat die Diakonie OAB in den vergangenen Jahren immer wieder organisiert. „Für 2022 waren wir dann auf der Suche nach einem Veranstaltungsort und die Stadt hat uns die Alte Festhalle angeboten. Die Stadt hat uns auch finanziell unterstützt“, erzählt Pfarrer Ralf Brennecke, Geschäftsführer der Diakonie OAB.

Niemand muss befürchten, einem Ärmeren etwas wegzuessen

Er wünscht sich, dass an Heiligabend erneut ein Zusammensein ganz verschiedener Menschen stattfindet. Dazu zählen auch die Wohnungslosen. Dass ein solches Miteinander gelingen kann, zeigte zuletzt auch die ökumenische Vesperkirche in der evangelischen Bonhoeffer-Kirche.

Und wie für die Vesperkirche gilt in der Alten Festhalle für das Essen an Heiligabend: Niemand braucht zu befürchten, dass er jemand anderem die kostenlose Mahlzeit wegisst. Die Küche kalkuliere mit 130 Essen, könne die Kapazitäten aber auch sehr schnell hochfahren, wenn mehr Leute kommen, sagt Ralf Brennecke.

Das Essen ist kostenlos und man muss sich nicht voranmelden

Angelika Zanzinger, Leiterin der Häfler Bahnhofsmission, ist sich sicher, dass das kostenlose gemeinsame Essen zu Heiligabend die richtige Stoßrichtung hat. Über die Weihnachtszeit nimmt sie bei vereinsamten Menschen einen großen Wunsch nach Kontakt zu anderen wahr. Zugleich erlebt sie aber auch, wie schwer es vielen fällt, selbst auf andere zuzugehen.

„Und dann findet Weihnachten ohne sie statt“, sagt sie. Ein Weihnachtsessen wie dieses trägt dagegen bei, die Hemmschwelle herabzusetzen: Es kostet nichts, man kann spontan kommen und muss sich nicht durch eine Anmeldung langfristig verpflichten; und wenn jemand nur anwesend sein möchte ohne Konversation zu treiben, ist das auch in Ordnung.

Kleine Bühneneinlagen sind sehr willkommen

Naveed Malik wird für die Ausstattung sorgen - vom Besteck über die Teller und Gläser bis zu den Tischtüchern, die dem Essen zusammen mit der Tischdekoration einen festlichen Charakter geben. Und da die Alte Festhalle mit einer Bühne ausgestattet ist, will man auch sie nutzen. „Über kleine Einlagen auf der Bühne würden wir uns sehr freuen“, sagt Tobias Günther, Geschäftsführer der Evangelischen Diakoniestation Ambulante Dienste Friedrichshafen gGmbH. Ein vorgetragenes Gedicht, ein Lied, Gitarrenspiel - vieles ist denkbar. Die Beiträge sollten aber relativ kurz sein und zur besseren Planung vorher angemeldet werden.

Wer einen Beitrag auf der Bühne beisteuern möchte, kann sich telefonisch melden. Ebenso Menschen, die nur per Fahrdienst zum Weihnachtsessen kommen können. Markus Borho von der Bruderhaus-Diakonie nimmt die Anrufe unter der Nummer 07541/922648 gern entgegen.