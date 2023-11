Am Zebrastreifen auf Auto aufgefahren

Etwa 10.000 Euro Sachschaden ist am Montag gegen 15.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Lindauer Straße entstanden. Ein 60 Jahre alter Renault-Fahrer hatte zu spät erkannt, dass eine vorausfahrende 65-jährige Autofahrerin im Bereich der Rotach am Fußgängerüberweg anhalten musste, um Passanten das Überqueren der Straße zu ermöglichen. In der Folge fuhr er wuchtig auf den VW auf. Der Wagen des Unfallverursachers war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beteiligten blieben unverletzt.