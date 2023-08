Dass derzeit die Preise steigen, gehört beinahe zum Alltag. Einer Leserin fiel jedoch am Sonntag auf, dass das Brot, das sie kaufen wollte, plötzlich auch 30 Cent teurer geworden ist. Sie fragte nach und bekam die Antwort, dass nun ein Sonntagszuschlag von 30 Cent erhoben werde. Die Bäcker–Innung gibt nun ihrerseits eine Antwort, ob solche Zuschläge möglich und üblich seien.

Der Obermeister der Bäcker–Innung, Fabian Kloos, sieht in einem Sonntagszuschlag grundsätzlich kein Problem. Das sei Sache einer jeden Bäckerei. Das Personal bekomme sonntags einen Zuschlag. Zudem haben die Handwerksbäcker, also die, die ihre Waren selbst herstellen und nicht Industriebrötchen aufbacken, nur drei Stunden Zeit, diese zu backen und an ihre Verkaufsstellen auszuliefern. Das schreibt derzeit das Arbeitszeitgesetz im Bäckerhandwerk vor.

Zuschlag muss ausgezeichnet werden

„Wer dann seine Ware mit einem anderen Preis auszeichnen möchte, kann das tun, da spricht rechtlich nichts dagegen“, sagt Fabian Kloos. In seinen Bäckereien gibt es auch für die Kunden einen Sonntagszuschlag, der aber auf den Preisschildern auch ausgezeichnet ist.

Fabian Kloos erinnert sich in diesem Zusammenhang auch gerne an den Kampf, den sein Vater Eugen Kloos wegen der Möglichkeit, auch sonntags Brot zu verkaufen, auf sich genommen hatte. An Tankstellen durfte damals Brot verkauft werden, Bäckereien durften aber nicht öffnen. „Unser Vater Eugen hat damals ernsthaft vorgehabt, vor den Laden eine Zapfsäule zu stellen, damit er Brot verlaufen kann“, sagt Fabian Kloos. Dann änderte sich die Gesetzeslage.

Zuschlag auf Kuchen

Mittlerweile ist Backen und Verkauf am Sonntag auch den Bäckereien möglich. So sagt der Bäckermeister Hannes Weber, dass er sonntags auch Brot und Brötchen verkaufe, den Sonntagszuschlag aber nur auf die Kuchen berechne. „Dieser muss auf den Preisschildern ausgezeichnet sein. Im Haus gibt es ebenfalls andere Preise, dieses beruht auf den unterschiedlichen Mehrwertsteuer–Sätzen. Alles unsere Mitarbeiter erhalten am Sonntag 50 Prozent Zuschlag auf ihre Löhne. Eigentlich wäre es richtig, das gesamte Sortiment mit Sonntagspreisen zu versehen“, sagt Hannes Weber.

Auch Alex Ulmer, Häfler Bäckermeister mit einigen Verkaufsstellen, gibt Auskunft auf die Frage, ob ein Sonntagszuschlag in Rechnung gestellt werde: „Bei uns gibt es sonntags keine Aufschläge auf die Verkaufspreise. Alle Mitarbeiter erhalten allerdings einen Sonntagszuschlag von 50 Prozent. Dies, solange sich die Rahmenbedingungen nicht weiter verschärfen“, sagt er.

Nicht in Erwägung gezogen

Für die Bäckerei Schwarz aus Lindenberg, die vor allem in Lindau, aber auch einige Filialen in Friedrichshafen unterhält, antwortet Vertriebsleiter Dirk Oberst: „Wir können kein großes Statement abgeben, da die Bäckerei Schwarz weder einen Sonntagszuschlag verlangt, noch diesen in Erwägung zieht.“