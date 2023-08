Obst und Gemüse, Milch, Eier, Wurst, Käse oder auch Brot: Gerade in der Bodenseeregion gibt es jede Menge Automaten, die allerlei Regionales zum Kauf anbieten.

Das Weingut Herzog von Württemberg bietet ab sofort seine Weine im Weinautomaten direkt bei der Vinothek im Schloss Friedrichshafen an. „Auch gekühlte Weine samt Gläsern stehen bereit, so dass sich die Kunden auch für ein Picknick am See oder ein Geschenk für einen spontanen Besuch bei Freunden eindecken können“, schreibt das Weingut in der Pressemitteilung. Mit diesem zusätzlichen Angebot reagiere das Weingut auf die Nachfrage nach seinen Weinen. Um die Preise der Weine und Sekte nicht durch zusätzliche Personalkosten bei erweiterten Öffnungszeiten belasten zu müssen, wurde auf die Alternative Weinautomat ausgewichen.

Die Beratung in der Vinothek ist nach wie vor zu den üblichen Öffnungszeiten möglich.

Der Zugang zum Weinautomaten ist täglich von 7 bis 22 Uhr möglich.