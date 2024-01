Eine Protestaktion der IG Metall und des ZF-Betriebsrats wird am Mittwoch ab etwa 8.30 Uhr in der Häfler Innenstadt für Verkehrsbehinderungen sorgen. Die Arbeitnehmervertreter protestieren gegen „einen Frontalangriff auf die Beschäftigung in Deutschland“, für die der ZF-Vorstand verantwortlich sei.

Hintergrund sind die angekündigten, endgültigen Schließungspläne für die ZF-Werke in Eitorf und Gelsenkirchen-Schalke (beide Nordrhein-Westfalen). Etwa 900 Stellen sind davon betroffen. Der Gesamtbetriebsrat hält die Entscheidungen laut eines Flugblatts für „verantwortungslos und falsch“.

Rein formal: Betriebsversammlung

Rein formal handelt es sich bei der Aktion nach Auskunft des Betriebsrats um eine Betriebsversammlung, die am Mittwoch um 8 Uhr im Werk 2 vor der Halle 9 beginnt. Anschließend werden die Beschäftigten von dort aus durch die Riedlepark- und die Charlottenstraße vor das ZF-Forum ziehen.

Eine zweite Versammlung startet um 9 Uhr im Auditorium des Forums. Ab etwa 9.30 Uhr sollen die beiden Veranstaltungen auf dem Hof vor dem Forum zu einer gemeinsamen Kundgebung zusammengeführt werden. IG Metall und Betriebsrat erwarten dort nach eigenen Angaben auch Vertreter anderer deutscher ZF-Standorte.

Einige Straßen gesperrt

Laut Stadtverwaltung werden am Mittwoch zwischen 8 und 12 Uhr folgende Straßen zeitweise gesperrt: Industrieweg, Leutholdstraße, Colsmanstraße, Riedleparkstraße, Charlottenstraße und Löwentalerstraße bis zum ZF-Forum. Im genannten Zeitraum können es immer wieder zu Verkehrsbehinderungen kommen.