Verletzungen hat sich ein 45-jähriger Wassersportler am Sonntagnachmittag in Fischbach zugezogen. Beim Aufbau seiner Kite-Ausrüstung am Strandabschnitt im Bereich des Fildenplatzes wurde sein Kite offenbar unerwartet von einer starken Windböe erfasst, wie die Polizei einformiert.

Das Segel setzte sich demnach in Bewegung und zog den 45-Jährigen mehrere Meter über den Kies, bis es sich in einem Baum verfing. Ein Rettungsdienst brachte den Mann, der sich ersten Erkenntnissen zufolge Schürfwunden und eine Kopfverletzung zuzog, zur weiteren Untersuchung in eine Klinik.