Herbst und Winter sind wirklich nicht meine Jahreszeiten. Sobald die Temperaturen unter 10 Grad wandern, würde ich am liebsten gar nicht mehr rausgehen. Auch wenn man sich über zu wenig Sonnenschein gerade nicht wirklich beschweren kann, vermisse ich den Sommer sehr.

Und damit bin ich wohl nicht allein. Im Rathaus scheint man ebenfalls mit aller Kraft am Sommer festhalten zu wollen.

Wie sonst ist es zu erklären, dass ein Schild bei den Fahrradständern in der Nähe des Gebäudes am Adenauerplatz darauf hinweist, dass diese am 19. September wegen Reinigungsarbeiten nicht zu benutzen sind.

Im Herzen ist bei der Stadt eben immer noch September ‐ also herrlicher Spätsommer. Das kann ich sehr gut nachvollziehen!