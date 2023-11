Am Ende reicht es nicht ganz

Im vorletzten Spiel der Hinrunde hatte das mit Verletzungen geplagte Team um Kapitän Darko Lotina erneut eine schwierige Aufgabe. Die Sportfreunde Friedrichshafen empfingen am Samstag in der heimischen Bodenseesporthalle bis dato drittplatzierten SKC Unterharmersbach. Der Vorletzte der 2. Kegel-Bundesliga Süd zeigte Gegenwehr, das Spiel war bis zum letzten Satz umkämpft. Sowohl ein Sieg oder zumindest eine Punkteteilung war für die Sportfreunde zu jeder Zeit möglich. Letztlich brachte Unterharmersbach aber seine Klasse auf die Bahn und nahm so die zwei Tabellenpunkte mit in den Schwarzwald. Die Partie endete 2:6 (3443:3499) aus Häfler Sicht.

Lämmle behauptet sich gegen Ex-Nationalspieler

Bei den Sportfreunden starteten Philipp Diebold und Oliver Lämmle. Nachwuchstalent Jonas Bähr ließ Philipp Diebold keine Chance (615:535 Kegel). Lämmle hingegen sicherte den Mannschaftspunkt für die Sportfreunde. Sein Gegner, der ehemalige Nationalspieler, Axel Schondelmaier, fand zu keiner Zeit ins Spiel und wurde nach 60 Kugeln gegen Wolfgang Bollack ausgewechselt. Insgesamt endete das Duell mit 561:526 Kegeln.

In der Mittelpaarung stand erneut internationale Klasse auf der Bahn. Zdravko Lotina hielt gegen U18-Weltmeister und Weltrekordhalter in dieser Altersklasse, Fabian Zimmermann, lange mit. Letztlich musste er seinen Punkt mit 566:620 Kegeln abgeben. Auf der Seite der Häfler glänzte Jonas Willer. Er zeigte eine starke Leistung und ließ Sascha Gonschorek nicht zum Zug kommen (618:558 Kegel).

Vor der Schlusspaarung stand es 2:2 nach Mannschaftspunkten und der Abstand nach Kegeln war erreichbar. Mit Celestino Gutierrez und Kapitän Darko Lotina ging es für die Sportfreunde in die schwierige Schlussphase. Beide kamen insbesondere mit zwei starken dritten Sätzen (160 und 156 Kegel) nochmal nah an einen Punktgewinn heran. Am Ende sollte es nicht reichen. Gutierrez unterlag gegen Chris Dambacher mit 574:594 Kegel. Friedrichshafens Spielführer Lotina verlor trotz besserem Gesamtergebnis (589:586 Kegel) bei 1,5:2,5 Sätzen gegen den französischen Nationalspieler Frédéric Koell.

Hinrundenabschluss in Denkendorf

Friedrichshafen rangiert auf dem vorletzten Tabellenplatz der 2. Bundesliga und muss aufpassen, nicht einen weiteren Abstieg verdauen zu müssen. Im letzten Hinrundenspiel beim fünftplatzierten TSV Denkendorf am Samstag, 2. Dezember, hoffen die Häfler, ihre Bilanz in der ersten Halbserie etwas zu schönen.