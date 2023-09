Wo will denn dieses Doppelpack hin? Es war schon ein besonderes Schauspiel, das die beiden Fährschiffe „Fontainebleau“ und „Kreuzlingen“ an diesem Freitag vor Friedrichshafen geboten haben. Das älteste Fährschiff der Stadtwerke Konstanz hat sich auf den Weg gemacht ‐ einer neuen Zukunft entgegen.

„Die Fontainebleu wurde kürzlich außer Dienst gestellt“, erklärt Josef Siebler, Pressesprecher der Stadtwerke Konstanz. Sie wird ersetzt von der ersten LNG-Fähre, die den Namen „Richmond“ trägt. „Da wir sie bereits entkernt haben ‐ also den Maschinenraum und Antrieb ausgebaut –, ist sie nicht mehr fahrtüchtig.“

Und weil im Konstanzer Hafen der Platz rar ist, findet sie vorerst einen Liegeplatz in Friedrichshafen. Der Yachtclub Hard habe Interesse an der 1969 gebauten Fähre, gibt Sibler Einblicke. Möglicherweise könnte die „Fontainebleu“ also künftig Clubschiff in Österreich werden.