45 Jahre ist es demnächst her, dass zwei Familien mit ihren jeweils zwei Kindern in einem selbstgenähten Heißluftballon aus der DDR in den Westen flüchteten und das Himmelfahrtskommando, wie es der „Stern“ nannte, Wochen später auch Friedrichshafen und Eriskirch erreichte.

Der frühere Häfler Erste Hauptkommissar Günther Feyhl hat beim Stöbern in seinem privaten Polizeimuseum das dramatische Geschehen wieder ans Licht geholt. Er war hautnah als Komparse dabei, als die Flucht 1979 in der Messehalle 1 und im Wald in Eriskirch-Baumgarten filmisch nachgestellt wurde.

„Mit dem Wind nach Westen“, lautete der Titel des Kinofilms, aus dem Szenen im Dezember 1980 und Februar 1981 in Friedrichshafen und Eriskirch gedreht wurden. Der Grund: Ursprünglich sollten die Dreharbeiten im Herbst 1980 in den Bavaria-Filmstudios in München-Geiselgasteig beginnen. Doch ein früher Wintereinbruch mit andauernden Schneefällen hatte die Arbeiten dort gestoppt.

300.000 Mark kostet das Spektakel

Der Häfler Messechef Hubertus Bürgl erfuhr davon, schaltete schnell und bot an, in der größten Messehalle in Friedrichshafen einen Teil des Films zu produzieren. Das Angebot nahmen die Verantwortlichen von der Walt-Disney-Produktionsfirma an. Aus Kostengründen wollte man sich das Warten bis zum Frühjahr ersparen.

Ein Schwerpunkt im privaten Polizeimuseum des Ersten Polizei-Hauptkommissars a.D. Günther Feyhl ist die Ballonflucht zweier Familien aus der DDR. Er selbst hat an der nachgestellten Filmszene der Ballonankunft in Eriskirch-Baumgarten mitgespielt. (Foto: Siegfried Großkopf )

Was dann passierte, hatte die einstige große IBO-Halle weder zuvor noch danach erlebt: Innerhalb von zwei Wochen wurde die Halle in eine Waldlandschaft verwandelt. Dazu lieh man sich 300 Nadelbäume von einer Kartonagenfabrik und baute dank 40 Arbeitern und 150 Kubikmetern Erde kunstgerecht jene Fichtenschonung nach, auf welcher der Ballon aus Thüringen im bayerischen Naida niedergegangen war.

Das Spektakulum kostete annähernd 300.000 Mark, was vor dem Hintergrund von 20 Millionen Mark Produktionskosten allerdings erträglich war. Vom Auto über die Bierflasche bis zur Zigarettenschachtel war alles DDR-like. Die Auf- und Abbewegungen des Ballons in der Halle hatte ein Lastenkran übernommen.

„Sind wir hier im Westen?“

Außenaufnahmen entstanden in Baumgarten bei Eriskirch. Dort wurden die Szenen gedreht, wie die Flüchtlinge den Wald verließen und sich in die Obhut des bayerischen Grenzschutzes begaben. Zuvor musste etwas Schnee von der Feuerwehr weggespritzt werden, denn die tatsächliche Landung passierte im Herbst - ohne Schnee.

Der damalige Oberkommissar Günther Feyhl spielte in bayerischer Polizeiuniform den Fahrer in einem Audi 80 mit Bayreuther Kennzeichen, an dessen Seite bayerische Polizeisymbole gespritzt waren. Beide hatten am Himmel etwas „komisch Brennendes“ entdeckt das da auf sie zukam und offenbar an Kraft verlor.

Sie fuhren deshalb mit aufgeblendetem Fernlicht zum Wald, als zwei Männer auf sie zukamen und einer fragend rief: „Sind wir hier im Westen?“. Sie waren sich noch nicht sicher, vermuteten es nur, denn sie hatten wahrgenommen, dass das Auto, dass da auf sie zurollte, kein DDR-Zweitakter war. Als die beiden „bayerischen Polizisten“ die Frage bejahten rannten die Männer auf sie zu und schlossen sie in ihre Arme.

Zu selten Spätzle auf der Speisekarte

Das kleine Polizeimuseum von Günther Feyhl beherbergt viele polizeiliche Erinnerungen. So spektakulär wie die Ballonflucht der Familien Strelzyk und Wetzel, die beim ersten Versuch gescheitert war, ist allerdings keine. Der Film wurde in den USA uraufgeführt und bestimmte über Tage weltweit die Überschriften in den Gazetten. Jürgen Petschull schrieb ein Buch mit dem Titel „Mit dem Wind nach Westen“, Zeitungen schrieben von „8 tollkühnen Flüchtlingen in selbstgenähten Ballonen“.

Günther Feyhl Museums-Erinnerungsschatz geht in einem anderen Schwerpunkt einige Wochen den umgekehrten Weg - von West nach Ost. Nach der Wende war er zwei Monate lang als Berater im Bereich Verkehrspolizei nach Leipzig abkommandiert.

Mit eigenem „Wartburg“ als Dienstwagen mit Chauffeur - und einer Villen-Wohnung. Freitags, erinnert er sich, ging’s nach Görlitz zur Gauk-Behörde, wo die Vergangenheit von Volkspolizisten überprüft wurden. Montags fehlte dann meistens immer einer.

Auch ein Angebot gab’s, in Leipzig zu bleiben, wo es ihm gut gefiel, aber in der Kantine zu selten Spätzle auf der Speisekarte gestanden haben. Die Kontakte zu den ehemaligen Kollegen in Sachsen gibt es immer noch. Und viele Ehrenzeichen bis hin zum Offiziers-Ehrendolch als Abschiedsgeschenk. Bei Besuchen dort wird er immer noch mit großem Bahnhof empfangen, wie sein Polizeimuseum verrät, das bald auch in Pension wechselt.